МО сообщило об уничтожении украинских БПЛА над Черным морем и Брянской областью

Минобороны России сообщило о пресечении очередной попытки Украины атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотника. Летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение в акватории Черного моря около 13:00 мск. Кроме того, по информации министерства, около 16:00 мск украинский дрон был уничтожен в небе над Брянской областью.

Сегодня днем МО также сообщало о том, что в результате действий ПВО в 12:00 мск над Черным морем был уничтожен еще один дрон ВСУ. Кроме того, 29 августа Минобороны РФ сообщило о перехвате в районе 11:30 украинской крылатой ракеты у побережья Крыма. Примерно за час до этого силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа.

Накануне, 28 августа, Минобороны РФ сообщило о перехвате в районе 11:30 украинской крылатой ракеты у побережья Крыма. Примерно за час до этого силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать объекты (какие именно, не уточняется) на территории Крыма.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов