Из нефтепереработки утекает маржа

Старший аналитик «Эйлер» Андрей Полищук также указывает на сокращение демпферных выплат как на основной фактор снижения доходности оптовых продаж. По его словам, российские оптовые цены на топливо немного выросли, но этого недостаточно для компенсации уменьшения демпфера. При этом маржинальность переработки, по оценке аналитика, остается высокой. В январе доходность модельного НПЗ составляла 9,8 тыс. руб. на тонну, в мае и июне — около 36,9 тыс. руб.