Из нефтепереработки утекает маржа
В октябре доходность оптовых продаж бензина и дизеля сократилась на 17% и 6%
После нескольких месяцев роста доходность нефтепереработки в России начала снижаться. Давление на маржу оказывают сокращение расчетного демпфера и ухудшение конъюнктуры на мировом рынке нефтепродуктов. В четвертом квартале доходность продаж бензина и дизтоплива может сократиться почти вдвое, хотя часть потерь переработчиков будет компенсирована государственными выплатами, считают аналитики.
Доходность переработки нефти на российских НПЗ в октябре снизилась на 9% к сентябрю, до 30,3 тыс. руб. на тонну, говорится в обзоре «Эйлер». Аналитики связывают снижение с уменьшением расчетного демпфера вслед за удешевлением европейского топлива. В результате маржа оптовых продаж бензина уменьшилась на 17%, до 31,8 тыс. руб. на тонну, дизтоплива — на 6%, до 52,9 тыс. руб. на тонну.
По оценке «Эйлер», мировые цены на бензин и дизтопливо в октябре снизились впервые за четыре месяца, а разница между стоимостью нефтепродуктов и нефти сократилась.
Аналитики связывают удешевление топлива с окончанием высокого сезона. На стоимость дизтоплива, по мнению экспертов, повлияли сообщения о высвобождении странами G7 100 млн баррелей нефтепродуктов и еще 10 млн баррелей дизтоплива из стратегических запасов Франции. В условиях подорожания нефти разница между ценами на бензин и сырье оказалась на треть ниже среднего показателя за третий квартал, на дизель — на 10%.
Старший аналитик «Эйлер» Андрей Полищук также указывает на сокращение демпферных выплат как на основной фактор снижения доходности оптовых продаж. По его словам, российские оптовые цены на топливо немного выросли, но этого недостаточно для компенсации уменьшения демпфера. При этом маржинальность переработки, по оценке аналитика, остается высокой. В январе доходность модельного НПЗ составляла 9,8 тыс. руб. на тонну, в мае и июне — около 36,9 тыс. руб.
Вместе с тем розничная маржа АЗС в октябре практически не изменилась.
Снижение доходности продаж дизтоплива компенсировал ее рост для бензина, прежде всего АИ-92. По словам господина Полищука, маржинальность реализации АИ-92 и АИ-95 выросла, поскольку оптовые цены на топливо немного увеличились.
Стабильность совокупной маржи АЗС означает постепенный переход доходности в пользу розничного звена, считает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. По его словам, при резком росте оптовых цен розница сталкивается с сокращением маржи, поскольку возможности повышать цены ограничены инфляцией и регуляторными ориентирами. Когда оптовые цены начинают снижаться, а розничные остаются стабильными, АЗС получают возможность восстановить ранее потерянную доходность, поясняет эксперт. Для вертикально интегрированных компаний, добавляет он, это означает перераспределение прибыли между переработкой и сбытом, а для независимых сетей — возможность укрепить финансовое положение после летнего роста оптовых цен.
На доходность нефтепереработки мог повлиять запрет на экспорт дизтоплива, который способствовал снижению оптовых цен на внутреннем рынке, считает гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. По его оценке, средняя стоимость дизтоплива в мелком опте сократилась примерно с 90 тыс. руб. за тонну на рубеже августа и сентября до менее 80 тыс. руб. к началу ноября. При этом, по словам господина Терешкина, влияние экспортных ограничений на финансовые результаты НПЗ неоднозначно. Внеплановые ремонты и ограничения поставок приводят к потерям, но часть недополученной маржи компенсируется субсидиями, размер которых зависит от внешних цен на топливо.
В четвертом квартале аналитики «Эйлера» ожидают дальнейшего снижения доходности оптовых продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке.
По их прогнозу показатель для дизтоплива может составить 29,8 тыс. руб. на тонну против 55,2 тыс. руб. в третьем квартале, для бензина — 24,5 тыс. руб. против 39,8 тыс. руб. Снижение может составить около 46% и 38% соответственно. Эксперты также указывают на риск дальнейшего сокращения маржинальности в случае увеличения экспорта нефтепродуктов с Ближнего Востока. Запас до порога обнуления демпфера, по оценке аналитиков, составляет 7% по дизтопливу и 8% по бензину.