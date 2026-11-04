Rapporteur: США участвовали в переговорах о восстановлении Украины дистанционно

Переговоры, которые состояли из отдельных консультаций, проходили в Брюсселе. По информации Rapporteur, Украину представлял Рустем Умеров, который возглавлял делегацию страны на переговорах с Россией и США. На встрече также присутствовали представители Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Всемирного банка.