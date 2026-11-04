Оппозиция Армении объявила об объединении сил

Самвел Карапетян находится под арестом с лета 2025 года, когда его обвинили в публичном призыве к захвату власти. На парламентских выборах 2026 года партия «Сильная Армения» заняла второе место с результатом 23,28% голосов. Первое место заняла партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» — 49,825% голосов.