Оппозиция Армении объявила об объединении сил
Глава фракции парламента «Сильная Армения» Нарек Карапетян объявил об объединении оппозиционных сил страны. Участники встречи оппозиционных партий подписали совместное заявление.
«Столкнувшись с проблемами, стоящими перед нашей страной, мы пришли к единому убеждению: хотя у нас много разногласий и разный пройденный путь, по нескольким пунктам мы должны сформировать окончательную позицию, чтобы иметь возможность эффективно бороться против навязываемых нам уступок»,— сказал Нарек Карапетян (цитата по Aysor).
Встреча прошла в доме лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. На ней присутствовали представители блоков «Армения», «Хаякве», «Страна для жизни», «Процветающая Армения», «Республиканская партия Армении», «Армянский национальный конгресс», «Наследие», «Вместе», «Демократическая альтернатива», «Новая эра» и «Объединенные армяне».
Утром 4 ноября в доме Самвела Карапетяна прошли обыски. Позднее его задержали по делу о хищении и отмывании денег.
Самвел Карапетян находится под арестом с лета 2025 года, когда его обвинили в публичном призыве к захвату власти. На парламентских выборах 2026 года партия «Сильная Армения» заняла второе место с результатом 23,28% голосов. Первое место заняла партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» — 49,825% голосов.