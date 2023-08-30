Банки не проявили интереса к кредитованию тамбовского правительства на 1,5 млрд рублей

На торги по предоставлению министерству финансов Тамбовской области двух возобновляемых кредитных линий c общим лимитом 1,5 млрд руб. не поступило ни одной заявки. Это следует из аукционной документации.

Начальная цена контракта на открытие линии с лимитом 580 млн руб. составляла 227,2 млн, на 700 млн — 181,7 млн. Процентная ставка кредитов должна была формироваться в зависимости от ключевой ставки Центробанка.

Весной тамбовский минфин безуспешно пытался открыть кредитные линии на 2,3 млрд руб.

О ситуации с бюджетами регионов читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Экономькласс».

Иван Недокопов

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