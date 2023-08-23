Тамбовские власти объявили торги на открытие кредитных линий на 1,5 млрд рублей

Министерство финансов Тамбовской области объявило поиск подрядчиков для открытия двух кредитных линий с лимитом в 700 млн и 850 млн руб. Срок действия каждой из них составит 730 дней с момента открытия. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена на открытие первой линии составляет 181,7 млн руб., второй — 227,2 млн руб. Процентная ставка кредитов будет формироваться в зависимости от ключевой ставки Центробанка. Подрядчика выберут в ходе аукционов. Заявки на участие в них можно подавать до 29 августа, итоги будут подведены 31 августа.

Ранее мэрия Воронежа выбрала Сбербанк для открытия двух кредитных линий с суммарным лимитом в 2 млрд руб.

Алина Морозова

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