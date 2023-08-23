Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тамбовские власти объявили торги на открытие кредитных линий на 1,5 млрд рублей

Министерство финансов Тамбовской области объявило поиск подрядчиков для открытия двух кредитных линий с лимитом в 700 млн и 850 млн руб. Срок действия каждой из них составит 730 дней с момента открытия. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена на открытие первой линии составляет 181,7 млн руб., второй — 227,2 млн руб. Процентная ставка кредитов будет формироваться в зависимости от ключевой ставки Центробанка. Подрядчика выберут в ходе аукционов. Заявки на участие в них можно подавать до 29 августа, итоги будут подведены 31 августа.

Ранее мэрия Воронежа выбрала Сбербанк для открытия двух кредитных линий с суммарным лимитом в 2 млрд руб.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...