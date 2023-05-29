Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банки снова не стали открывать правительству Тамбовской области кредитные линии на 2,3 млрд рублей

На торги по предоставлению министерству финансов Тамбовской области двух кредитов в форме возобновляемой кредитной линии c общим лимитом задолженности 2,3 млрд руб. не поступило ни одной заявки. Это следует из аукционной документация.

Власти выставили на торги два лота — на 1,57 млрд и на 742,2 млн руб. Начальная цена первого контракта составила 133,9 млн, второго — 63,1 млн. Таким образом, власти хотели взять кредиты максимум под 8,5% годовых. Срок действия обеих кредитных линий составлял 365 дней с даты ее открытия.

Это вторая попытка облправительства взять кредиты у банков. В апреле власти также безуспешно провели пять аукционов на ту же общую сумму и на тех же условиях.

В конце зимы дефицит областного бюджета на 2023 года составлял 4,8 млрд руб. Расходы равнялись 66,6 млрд, доходы — 63,2 млрд.

Изначально в планах на 2023 год тамбовские власти отказались от намерений сделать бюджет бездефицитным. Объем расходов в главном финансовом документе региона до начала корректировок был запланирован в 63,2 млрд руб. (на 12% больше принятого в окончательном чтении бюджета-2022 в 56,2 млрд руб.), доходы оценивались в 61,7 млрд руб. (на 10% больше) Дефицит первоначально составлял 1,5 млрд руб. Его рост, объясняли региональные власти, является «прогнозируемым» и носит «технический характер».

Подробнее о финансовом положении регионов читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Подоходное место».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...