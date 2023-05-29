Банки снова не стали открывать правительству Тамбовской области кредитные линии на 2,3 млрд рублей

На торги по предоставлению министерству финансов Тамбовской области двух кредитов в форме возобновляемой кредитной линии c общим лимитом задолженности 2,3 млрд руб. не поступило ни одной заявки. Это следует из аукционной документация.

Власти выставили на торги два лота — на 1,57 млрд и на 742,2 млн руб. Начальная цена первого контракта составила 133,9 млн, второго — 63,1 млн. Таким образом, власти хотели взять кредиты максимум под 8,5% годовых. Срок действия обеих кредитных линий составлял 365 дней с даты ее открытия.

Это вторая попытка облправительства взять кредиты у банков. В апреле власти также безуспешно провели пять аукционов на ту же общую сумму и на тех же условиях.

В конце зимы дефицит областного бюджета на 2023 года составлял 4,8 млрд руб. Расходы равнялись 66,6 млрд, доходы — 63,2 млрд.

Изначально в планах на 2023 год тамбовские власти отказались от намерений сделать бюджет бездефицитным. Объем расходов в главном финансовом документе региона до начала корректировок был запланирован в 63,2 млрд руб. (на 12% больше принятого в окончательном чтении бюджета-2022 в 56,2 млрд руб.), доходы оценивались в 61,7 млрд руб. (на 10% больше) Дефицит первоначально составлял 1,5 млрд руб. Его рост, объясняли региональные власти, является «прогнозируемым» и носит «технический характер».

Подробнее о финансовом положении регионов читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Подоходное место».

Александр Прытков

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