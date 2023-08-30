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Коммерсантъ FM
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WP: США сопротивляются просьбам Украины снизить потолок цен на российскую нефть до $30 за баррель

WP: США отказываются снижать потолок цен на российскую нефть до $30 за баррель

Администрация США сопротивляется призывам правительства Украины снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до 30 за баррель, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По их словам, Вашингтон опасается, что это побудит Москву сократить добычу нефти, что вызовет скачок цен и «взбудоражит мировую экономику» как раз перед президентскими выборами в США в 2024 году. Кроме того, любое ужесточение мер против РФ потребует одобрения европейских законодателей, что «рискует подорвать поддержку военных усилий Украины», уточняет WP.

В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России — она не может продаваться выше $60 за баррель. С 5 февраля 2023-го также действует потолок $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). В феврале Bloomberg писало, что Россия продавала нефть выше потолка цен как минимум четыре недели. В июне, по данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов упали почти вдвое год к году.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть отыгрывает дефицит».

Лаура Кеффер

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