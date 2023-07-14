Нефть утекает из бюджета

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов упали почти вдвое год к году, показатели за июнь сравниваются в обзоре рынка от Международного энергетического агентства, который приводит РБК. Если год назад страна заработала около $20,5 млрд, то в минувшем месяце — менее $12 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Во многом такие цифры связаны с высокими ценами на нефть в прошлом году, отметил замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Brent в отдельные дни превышал $120 за баррель. Уже тогда, конечно, сформировался серьезный дисконт. Но за счет этого и, конечно же, за счет более высокого курса рубля мы имеем сейчас существенную разницу.

Думаю, что во втором полугодии 2023-го ситуация будет улучшаться, по крайней мере, в темпах год к году, потому что ноябрь-декабрь уже мы проходили с достаточно низкими ценами по Urals, то есть просто будет сказываться эффект базы.

При текущем курсе и ситуации на валютном рынке рублевые доходы от экспорта могут быть достаточно высокими. Вопрос о том, удастся ли во втором полугодии Минфину выполнить план и выйти на 8 трлн руб. дохода от нефтегазового сектора. Все-таки во многом это зависит от того, каким будет курс в ближайшие шесть месяцев.

Что касается ситуации на мировом рынке, то действия ОПЕК+, принятые Саудовской Аравией решения по сокращению добычи могут привести к не очень высокому предложению. Не исключено, что формальное преодоление потолка цен приведет к тому, что покупатели начнут массово от него отказываться.

Если Brent будет дорожать и дальше устойчиво закрепится выше $80 за баррель, то мы, с большой вероятностью, увидим ситуацию, когда установленные ограничения могут быть преодолены российскими экспортными ценами.

Думаю, что мы в итоге увидим более активное использование схем, связанных с перегрузкой, перевалкой нефти в море, с участием компаний-"прокладок" для того, чтобы конечные покупатели могли чувствовать себя более защищенными».

На спотовом рынке нефть марки Urals держится выше $60 за баррель последнюю неделю. Впрочем, цены выше установленного Западом потолка могут отпугнуть только некоторых покупателей российской нефти, считает заведующий отделом бизнеса газеты “Ъ” Юрий Барсуков. По его мнению, котировки Urals в итоге только пойдут вверх:

«Вместо того, чтобы покупать более дешевую нефть, некоторые индийские НПЗ будут покупать более дорогую. Учитывая, что Саудовская Аравия и Россия очень привержены идее сокращения поставок на рынок, вероятнее всего, мы увидим ситуацию, в которой цены на сырье в ближайшие, по крайней мере, пару месяцев, будут довольно высокими.

Честно говоря, это было довольно предсказуемо. Рано или поздно такой момент наступил бы. До сих пор потолок не превышался просто потому, что на рынке оставалось довольно много нефти.

Но есть еще и такой момент — если действительно это станет большой проблемой, то есть многие клиенты начнут отказываться от введенных ограничений, то существует множество способов опустить стоимость Urals обратно, например, увеличивая размер транспортных расходов.

Есть подозрение, что многие трейдеры и владельцы судов, которые сейчас перевозят российскую нефть, могут быть так или иначе связаны с продавцами сырья. Соответственно, для последних не так важно, где именно для них образуется маржа.

Кроме того, многие компании сложно подвести под санкции. Ведь если они перевозят нефть на судах, которые ходят не под флагом стран G7, не пользуются соответствующей страховкой, не проводят платежи в валютах этих государств, то западные регуляторы не могут уверенно утверждать, что ограничения нарушаются, поскольку они не видят этих операций».

Предполагалось, что страны Запада могут раз в два месяца менять параметры потолка цен на российскую нефть. Однако с начала введения этого инструмента его уровень остается неизменным — $60 за баррель.

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Александр Рассохин