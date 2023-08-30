Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Во Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны 25 рейсов

В трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задерживается 25 рейсов на вылет и прилет, 5 рейсов отменены, следует из данных сервиса «Яндекс Расписание». До этого над Внуково и Домодедово закрыли воздушное пространство.

Закрытие воздушного пространства объяснялось действием плана «Ковер», который вводиться при обнаружении в небе объектов — например, беспилотников, — которые могут помешать движение самолетов. Помимо Внуково и Домодедово, план «Ковер» был введен над подмосковными Серпуховом и Коломной, в Тульской, Липецкой, Орловской и Калужской областях.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...