Во Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны 25 рейсов

В трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задерживается 25 рейсов на вылет и прилет, 5 рейсов отменены, следует из данных сервиса «Яндекс Расписание». До этого над Внуково и Домодедово закрыли воздушное пространство.

Закрытие воздушного пространства объяснялось действием плана «Ковер», который вводиться при обнаружении в небе объектов — например, беспилотников, — которые могут помешать движение самолетов. Помимо Внуково и Домодедово, план «Ковер» был введен над подмосковными Серпуховом и Коломной, в Тульской, Липецкой, Орловской и Калужской областях.