Тимати взялся за Domino’s

Рэпер Тимати перешел с бургеров на пиццу. Музыкант и бизнесмен Тимур Юнусов официально объявил, что начнет развивать сеть Domino’s. Он и ресторатор Антон Пинский стали владельцами этих пиццерий в России. Нидерландская компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino’s, безуспешно пыталась продать активы около года. На прошлой неделе европейцы объявили, что прекращают попытки и запускают процедуру банкротства. Что в итоге получили Антон Пинский и Тимати? И какие преимущества даст фигура рэпера Domino's Pizza? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Решили заняться пиццей. С этого дня официально». Такая запись 29 августа появилась на странице Тимура Юнусова в соцсети «ВКонтакте». К сообщению Тимати приложил совместную с ресторатором Антоном Пинским фотографию, на которой рэпер держит брендированную термосумку Domino's. А вот других деталей сделки он не привел.

Зато еще на прошлой неделе музыкант заявлял, что ждет звонка от Domino's, чтобы обсудить покупку сети и последующий ребрендинг. При этом головная компания, которой принадлежит бренд, не могла найти нового владельца для российской «дочки» с прошлого года. А это вызывает сомнения в качестве актива, считает президент профессионального ресторанного альянса «Реал» Дмитрий Левицкий:

«Что касается Domino’s, тут большой вопрос. С вероятностью 99% бренд не останется, то есть его они не покупают. Они приобретают, собственно, сами пиццерии. Честно сказать, это не очень простой бизнес, не очень лакомый кусок. Не зря Domino’s очень долго искала покупателя. Они не бежали бегом».

Компания DP Eurasia в марте прошлого года прекратила инвестиции в российский рынок и отказалась от роялти ресторанов Domino's. По данным Kartoteka.ru, выручка местной сети сократилась на 22% по сравнению с 2021 годом, до 3 млрд руб. А чистая прибыль превысила 1,5 млрд руб. Перед банкротством был погашен внешний долг российского подразделения на сумму около 0,5 млн руб.

Сейчас в пакете примерно 170 ресторанов, и у актива хорошие перспективы завоевать рынок, убеждена гендиректор компании RestCon Елена Перепелица: «Пиццу любят. Бизнес на ней может быть прибыльным. Что касается затрат, это зависит от того, какие продукты будут использовать в приготовлении. Начиная с муки, которая может быть местная, а может быть итальянская, заканчивая тем, какие оливки или колбасу будут покупать для этой пиццы».

Domino's Pizza для Тимати — не первый опыт в ресторанном бизнесе. Весной прошлого года с тем же Антоном Пинским он перезапустил кофейни американской сети Starbucks, которая заявила об уходе с российского рынка. Теперь заведения работают под брендом Stars Coffee. А в 2016-м рэпер открыл сеть закусочных Black Star Burger.

Правда, по данным некоторых СМИ, спустя шесть лет он продал свою долю там почти за 70 млн руб. Фигура Тимати может привлечь внимание к обновленной сети Domino's Pizza, однако в первую очередь успех предприятия будет зависеть не от этого, считает руководитель рекламного агентства Strong, профессор РАНХиГС Дмитрий Сендеров:

«Наличие звезды как вывески бренда далеко не главная задача для успешного продвижения. Да, это привлекает внимание. Но человек приходит в заведение, пробует, и, если ему не понравилось, расскажет об этом всем друзьям. Вот в McDonald’s картошка была вкуснее, а вот бургеры остались такими же. То же самое будет и здесь».

Эксперты оценивают сеть Domino's примерно в 1,5 млрд руб. без учета 50-процентного дисконта, который предусмотрен при сделках с иностранными компаниями. Тем временем потенциальные потребители уже успели прокомментировать сообщение Тимати. Кто-то на его странице «ВКонтакте» попросил скинуть промокод на бесплатную пиццу. Кто-то поинтересовался, почему рэпер на кухне без головного убора. А еще один пользователь написал: «Мэн, давай лучше откроем верфь по постройке яхт бизнес-класса».

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