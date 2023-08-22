Тимати накормит пиццей

На российский бизнес сети Domino`s Pizza нашлись претенденты — артист Тимур Юнусов и ресторатор Антон Пинский, которые совместно перезапускали сеть кофеен Starbucks в стране. Если сделка состоится, ее стоимость может достигнуть 1,5 млрд руб., но из-за высокой долговой нагрузки покупатели могут получить дисконт. Эксперты сомневаются в успешности перезапуска Domino`s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Артист Тимур Юнусов, известный как Тимати, рассматривает возможность приобретения сети пиццерий Domino's Pizza в России совместно с ресторатором Антоном Пинским, следует из его сообщения в Instagram (входит в Meta, запрещена в РФ как экстремистская). «В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza прошу руководство связаться с нами, с Антоном Пинским и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом»,— написал господин Юнусов в соцсети.

Вчера, 21 августа, нидерландская DP Eurasia, управляющая брендом Domino`s Pizza в России, объявила, что прекратила попытки продать российский бизнес и начала процесс банкротства российского подразделения ООО «Пицца Ресторантс». В холдинге пояснили, что это решение вызвано «все более усложняющейся обстановкой». Внешний долг российского подразделения в 520 млн руб. был полностью погашен турецким дочерним предприятием за счет имеющихся денежных средств. В 2022 году, по данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Пицца Ресторантс» сократилась на 21,8% год к году, до 3,1 млрд руб., чистая прибыль составила 1,7 млрд руб.

В марте 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине DP Eurasia отказалась от роялти и инвестиций на российском рынке, но 188 точек в стране продолжали работу. К октябрю количество заведений сети сократилось до 171.

Domino`s управляет примерно 100 собственных ресторанов, остальные — франчайзинговые, которые, скорее всего, прекратят использование бренда и не будут предметом интереса в сделке, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Исходя из портфеля договоров аренды и стоимости оборудования и прочих материальных активов, справедливая оценка бизнеса может составить не менее 1,5 млрд руб.

Это не учитывает 50% дисконт, предусмотренный при сделках с иностранными компаниями, считает эксперт.

У Тимура Юнусова и Антона Пинского уже есть совместный бизнес на ресторанном рынке. В прошлом году предприниматели в партнерстве с компанией сенатора Арсена Канокова «Синдика» выкупили российские активы сети Starbucks в России за 500 млн руб., как сообщал господин Пинский. В сделку вошли права аренды 130 точек сети, а бренд пришлось сменить на Stars Coffee. Также господин Пинский утверждал, что несколько точек «закрыли сознательно из-за условий аренды», но вместо них открывают кафе «в новых локациях, где Starbucks никогда не было». Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Карты», работают 92 объекта сети.

Наблюдая за опытом трансформации бизнеса Starbucks, можно предполагать, что бизнесмены смогут за небольшие деньги выкупить бизнес Domino`s и возродить его, считает основатель сети One Price Coffee Сергей Румянцев. По его словам, посетителей Starbucks ребрендированной сети вернуть не удалось, однако они уже набрали новый трафик покупателей. Правда, некоторые решения были не всегда эффективными, например добавка в меню блюда японского кофе, что не совсем уместно в заведениях такого формата, полагает господин Румянцев.

Повторить успех перезапуска бизнеса Starbucks в сегменте пиццерий предпринимателям вряд ли удастся, считает Михаил Бурмистров. Сейчас в этом формате очень высокая конкуренция, доля лидера рынка «Додо Пицца» постоянно растет, добавляет он. Если успех кофеен заключается в выборе локации, то в структуре выручки пиццерий превалирует доставка, где сейчас лидерами являются агрегаторы и «Додо Пицца», поясняет эксперт. Кроме того, резюмирует вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов, большие долги Domino`s в России будут способствовать полной трансформации бизнес-модели.

Дарья Андрианова, Анастасия Тихомирова