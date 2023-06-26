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Коммерсантъ FM
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Domino's Pizza пошла на попятную

Почему сеть не будет предоставлять бесплатную пиццу сделавшим татуировку с логотипом

Клиенты сети Domino's Pizza пожаловались на отмену акции «татуировка за пожизненную пиццу» и требуют компенсации. В соцсетях участники пишут, что компания должна возместить им ущерб. В 2018-м Domino's Pizza пообещала всем, кто сделает татуировку с логотипом компании, бесплатные сертификаты. По ним в течение 100 лет 350 человек, которые приняли участие в акции, должны были получать продукцию бесплатно. Однако теперь на официальной странице сети во «ВКонтакте» появился пост о том, что выданные сертификаты больше не действуют, а участникам предлагают бесплатно набить новую татуировку поверх старой.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Но не все оказались довольны таким предложением. Среди них оказался и фудблогер Августин Алиев:

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«В 2018 году я принял участие в акции от Domino's Pizza, согласно которой нужно было сделать татуировку с логотипом компании себе на видную часть тела и стать обладателем пожизненной бесплатной пиццы. Последнее время сеть не выполняла своих обещаний и молчала. При этом она не отвечала во всех своих каналах связи, даже если возникли ошибки с заказом. Domino's Pizza объявила, что готова за свой счет перебить татуировки всем участникам этой акции и продолжать не выполнять свои условия по доставке бесплатной пиццы.

При этом они не предложили удалить татуировку с помощью лазерной коррекции или компенсацию за моральный ущерб, за налог, который приходилось платить участникам в казну. Во-первых, для меня как для фудблогера — это история, во-вторых, моя татуировка органична по цвету и стилистике и подходит к моей другой работе».

Это не первая проблема, с которой сталкиваются участники акции. Изначально, когда она анонсировалась, ограничений по количеству человек не было. Но спустя несколько дней, Domino's Pizza написала в соцсетях, что сертификаты получат только 350 клиентов. В результате многие жаловались, что сделали татуировки, а в акцию с бесплатной пиццей на 100 лет их не включили.

Кроме того, как писали СМИ, спустя год выяснилось, что «пожизненная пицца» облагалась налогом. Участники начали получать уведомления о задолженности по НДФЛ, которую они должны были погасить самостоятельно. “Ъ FM” попросил ведущего юриста общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олега Фролова оценить перспективы участников акции в споре с сетью пиццерий:

«Претензии здесь будут рассматриваться исключительно в рамках договора и решаться по фактическим обстоятельствам. Каждая сторона будет доказывать, насколько реальным был договор, подтверждение и его трактовка, были ли нарушения, сокрытие информации со стороны организатора.

Чтобы получить компенсацию, придется сильно потрудиться, потому что акция действует в моменте. И, соответственно, каждый берет на себя ответственность и обязательство. Как говорит Верховный суд, должна присутствовать осмотрительность.


Насколько добросовестно была публикация, и кто за нее несет ответственность, придется опять же доказывать самому заявителю.

Когда акция заявляется официально, должны быть публикации в СМИ. В моей практике подобного не было, так как суммы не являлись значительными. Например, ни у кого не было желания нанимать юриста за 50 тыс. руб. и получить компенсацию в 10 тыс. руб.

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Еще нужно доказать, что татуировка появилась исключительно для того, чтобы получать пиццу, а не потому, что она нравилась. Здесь вреда здоровью как такового нет, все было согласовано, это добровольное принятие условий акции».

В конце 2022 года компания DР Eurasia, которая управляет брендом Domino's Pizza в России, говорила о том, что может продать бизнес. Как тогда заявили представители сети, это связано с санкциями и сложностями с обслуживанием клиентов.

В марте мастер-франчайзи Domino's Pizza отказался от роялти и прекратил инвестиции в России. Кроме того, компания сокращает количество своих заведений в стране. За год число точек уменьшилось более чем на 20% — до 142.

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Анна Маргулис

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