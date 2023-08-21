Domino's Pizza заказала банкротство

Владелец Domino's Pizza в России запустил процедуру банкротства. Компания так и не смогла продать местный бизнес. Мастер-франчайзи объяснил такой шаг «все более усложняющейся обстановкой». Российское подразделение накопило долг на 520 млн руб. — его погасила турецкая структура Domino's Pizza. Что помешало компании продать бизнес? Об этом — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Domino's Pizza пришла в Россию в 1998 году. Спустя 20 лет сеть насчитывала 179 ресторанов, а к началу военных действий на Украине — 188. Закрывать их она не стала — лишь объявила о приостановке инвестиций. О попытке продать бизнес держатель мастер-франшизы DP Eurasia заявил в декабре прошлого года. Ведется работа над сделкой, но в ее результатах «нельзя быть уверенным», отметили в компании.

Собеседники “Ъ FM” подтверждают: Domino's Pizza действительно хотела продать российский бизнес. Но так и не смогла договориться с потенциальным покупателем, говорит руководитель Franshiza.ru Анна Рождественская:

«Были и перепродажи головной компании, и смена мастер-франчайзи, и смена руководства, и конфликты, и даже суды с франчайзи. Я думаю, это следствие всех накопленных проблем. С прошлого года компания объективно готовилась к продаже, оптимизировала процессы, расходы, доходы. По моей информации, у нее даже был потенциальный покупатель, но переговоры провалились по какой-то причине, и сделка в итоге не состоялась».

Банкротство закончится окончательным уходом Domino's Pizza из России. У владельцев франшиз три варианта: провести ребрендинг и перенастроить бизнес-процессы, присоединиться к другой компании через конверсионный франчайзинг или закрыться вовсе. Помещения пустовать не будут, они наверняка заинтересуют других игроков, говорит омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов:

«Сейчас огромное количество компаний мгновенно занимают эти позиции. И помещения тоже займут очень быстро. Это очень хорошие активы — помещения подбирались годами, исходя из логистики, из цены. На самом деле это то, что можно было попытаться отдельно продать или каким-то образом переуступить».

То, что Domino's Pizza так и не нашла покупателя, собеседников “Ъ FM” не удивляет. С тем же столкнулись многие компании, желающие покинуть Россию или найти компромиссный вариант. Договориться не смогли и потому, что Domino's Pizza — не самый привлекательный актив, говорит управляющий партнер компании «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов:

«У них очень сильный конкурент — "Додо Пицца", который по уровню технологичности был сопоставим с McDonald’s. И степень представленности на рынке этой сети намного лучше. Поэтому здесь обычная история про конкуренцию. Почему "Додо Пицце" просто не выкупить Domino's Pizza? Возможно, требования к локациям у нее немного отличались или требования к технологии».

Возможно, все сложилось бы иначе, будь у Domino's Pizza не международный владелец мастер-франшизы, а российский, как, например, у Papa John’s, которая теперь развивается самостоятельно. Да и часть клиентов компания успела разочаровать: обещала пожизненную бесплатную пиццу за татуировку с логотипом, а в июне неожиданно отменила акцию. Предложила разве что бесплатно перебить тату, чтобы скрыть красно-синюю фишку домино под другим рисунком. И кто бы мог подумать, что то же самое теперь произойдет с вывесками самой Domino's Pizza.

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