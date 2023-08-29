Металлурги накапливают заработанное

«Северсталь» и ММК, впервые опубликовавшие финансовую отчетность с конца 2021 года, сообщили об умеренном сокращении выручки и EBITDA из-за снижения цен на сталь. Впрочем, рентабельность лишь вернулась к докризисным временам, и в обеих компаниям подчеркивают почти полную загрузку мощностей и высокий спрос на металл на внутреннем рынке. Обе компании снизили чистый долг до отрицательных значений и накопили деньги на счетах, что создает возможности для M&A. Однако, по мнению аналитиков, металлурги предпочтут выплатить дивиденды, а не покупать активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Ориентированные на внутренний рынок «Северсталь» и ММК отчитались о снижении выручки и EBITDA по итогам полугодия. Финансовые показатели публикуются впервые с конца 2021 года. Причиной сокращения финансовых показателей является снижение цен на металлопродукцию.

Выручка «Северстали» сократилась на 10%, до 339,4 млрд руб. «Снижение цен было частично компенсировано увеличением доли готовой продукции в портфеле продаж и ростом объема продаж»,— говорится в отчете компании.

EBITDA снизилась на 12%, до 118,4 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сократилась на один процентный пункт и составила 35%.

«Северсталь» и ее владелец Алексей Мордашов находятся под санкциями Европы и США. До 2022 года европейский рынок был одним из ключевых для «Северстали». «На данный момент мы можем сказать, что "Северсталь" во многом успешно справилась с этими вызовами. Текущий уровень загрузки наших мощностей стабилен, загрузка производства близка к полной. Нам удалось переориентировать значительные объемы с экспортных направлений на приоритетный внутренний рынок»,— прокомментировал результаты гендиректор Александр Шевелев.

61 процент составил рост денежных средств и их эквивалентов на балансе «Северстали» за первое полугодие 2023 года.

ММК Виктора Рашникова сократил выручку за полугодие на 12,5%, до 352,7 млрд руб. EBITDA уменьшилась на 14,5%, до 88 млрд руб. Рентабельность по EBITDA снизилась незначительно, до 25%. Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что рентабельность вернулась к уровням, которые были средними по циклу до 2020 года.

ММК отметил максимальную загрузку агрегатов и ожидает, что в третьем квартале благоприятная конъюнктура российского рынка сохранится.

«Стабилизация спроса на высоком уровне будет поддерживаться сезонной строительной активностью и устойчивым потреблением в других отраслях промышленности»,— отмечается в отчетности. Капитальные вложения ММК выросли на 35,5%, до 45 млрд руб.

Пока не представил отчет НЛМК Владимира Лисина. По мнению аналитиков «Моих инвестиций», EBITDA компании вырастет лишь на 10%, до $1,3 млрд из-за дисконта при продаже сляба на экспорт.

«Северсталь» и ММК имеют отрицательный чистый долг: минус 153,4 млрд руб. и минус 84,2 млрд руб. соответственно. «Мои инвестиции» ожидают такого же и у НЛМК — минус $0,2 млрд. Денежные средства и эквиваленты на счетах «Северстали» выросли на 62%, до 300,7 млрд руб., а у ММК — на 83%, до 151 млрд руб.

Учитывая практику изъятия сверхдоходов у металлургов, отрицательный чистый долг и накопление средств на счетах создают предпосылки для роста капитальных вложений, M&A или выплаты дивидендов. Кроме того, перед металлургами стоит задача по снижению себестоимости производства на фоне того, что их рентабельность все же снижается из-за ограниченного доступа к экспортным рынкам. Например, ММК в июле объявил о приобретении у ПМХ шахты имени Тихова в Кузбассе мощностью 1,5 млн тонн угля 2Ж. Сумма сделки не называлась, но ПМХ раскрывал, что рассчитывал получить за шахту 22 млрд руб. для покрытия части долга. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин, впрочем, считает, что наличие существенных денежных средств на балансе не является драйвером для M&A. «При наличии привлекательных активов для покупки российские металлурги легко могут привлечь банковское финансирование для M&A. Так что, скорее всего, деньги будут использованы на выплату дивидендов»,— считает он.

По мнению Бориса Красноженова, у российских компаний не так много вариантов для M&A на внутреннем рынке. Компании могут фокусироваться на развитии вертикальной интеграции в сырьевые активы (железная руда и коксующийся уголь). Избыточные объемы денежных средств на балансе также могут быть использованы для проектов органического роста и M&A в downstream. «В данном случае мы можем говорить о производстве специальных марок стали и различных металлоемких производствах (энергетическое оборудование, производство автомобильных запчастей и т. д.)»,— отметил аналитик.

Евгений Зайнуллин