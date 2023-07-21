Компания «ММК-Уголь» приобрела шахту им. С.Д. Тихова в Кузбассе

Промышленно-металлургический холдинг сообщил о завершении сделки по продаже ООО «Шахта им. С.Д. Тихова». Покупателем стало ООО «ММК-Уголь». Стоимость сделки не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Сделка позволит оптимизировать операционные и инвестиционные расходы, улучшить финансово-экономические показатели Группы ПМХ», – сказал старший вице-президент ПМХ Алексей Паршуков. В ПМХ заверили, что на количество и качество выпускаемого кокса продажа шахты не повлияет, а выпадающие объемы коксующегося угля будут компенсированы закупками на внутреннем рынке.

В ММК заявили, что приобретение шахты, в частности, обеспечит загрузку центральной обогатительной фабрики «Беловская» собственным угольным сырьем и повысит прибыльность компании. «Приобретение шахты получить прямую синергию между активами, наиболее эффективно оптимизировать операционные затраты и планы горных работ в рамках объединенного комплекса»,– сообщили в компании.

В 2022 году компания увеличила производство угольного концентрата на 1,9%, до 3,5 млн тонн.

Шахта им. Тихова начала работу в 2017 году, ее мощность составляет около 1,3–1,5 млн тонн в год с планами расширения до 2,8 млн тонн в год. Шахта добывает марку угля 2Ж. В конце 2022 года, как сообщал «Ъ-Сибирь», ООО «Шахта им Тихова» приобрело часть активов банкротящейся шахты «Бутовская», которая также была одним из угледобывающих предприятий «Промышленно-металлургического холдинга».

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Оксана Павлова