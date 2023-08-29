Дешевеющее топливо вернуло ЕС профицит внешней торговли

Торговый баланс Евросоюза во втором квартале 2023 года сложился с небольшим профицитом, фиксируют свежие данные Евростата. Дефицит, фиксировавшийся в предыдущие шесть кварталов, сменился положительным сальдо торгового баланса, которое составило €1 млрд. Причина изменения в динамике торговли — снижение цен на энергоносители, главным образом на нефть, которое началось во второй половине 2022 года и продолжилось в 2023-м (см. “Ъ” от 20 июля). Во втором квартале по сравнению с первым стоимость импортных энергоносителей снизилась на 15,6%, сырья — на 10,9%. Отметим, снижение цен на топливо вносит ощутимый вклад в замедление инфляции в ЕС: так, во многом благодаря этому рост цен в июле замедлился до 6,1% после 6,4% в июне (см. “Ъ” от 17 августа).

С апреля по июнь 2023 года стоимость экспорта из стран Европейского союза, следует из данных Евростата, упала на 2%. Снижение стоимости поставок на внешние рынки фиксировалось во всех отраслях, кроме торговли машинами, оборудованием и транспортом (плюс 2,5% квартал к кварталу). Наиболее серьезно в денежном выражении сократились экспортные поставки энергоносителей (–22,5%) и сырья (–9,3%).

Во втором квартале 2023-го профицит внешней торговли продуктами питания, напитками и табаком составил €15,6 млрд, химической продукцией — €48,5 млрд, транспортными средствами, машинами и оборудованием — €52,4 млрд (профицит торговли последней категорией товаров растет третий квартал подряд, напоминают в Евростате, но пока не достиг зафиксированного в 2019 году максимума — €60,7 млрд). Импорт энергоресурсов во втором квартале превышал экспорт на €100 млрд, в первом квартале — на €115,3 млрд.

Напомним, в третьем квартале 2022 года из-за высоких цен на энергоносители торговый баланс ЕС сложился с дефицитом в €155 млрд (максимум с 2019 года). По итогам четвертого квартала из-за снижения цен на топливо дефицит сократился почти вдвое, до €87 млрд. Тогда заметно снизился объем импорта энергоносителей из РФ в Евросоюз — на €16,6 млрд квартал к кварталу. По итогам 2022 года торговый баланс ЕС сложился с рекордным за все время наблюдений дефицитом — в €432 млрд, в предыдущие десять лет сальдо внешней торговли товарами ЕС было только положительным (см. “Ъ” от 4 апреля).

Кристина Боровикова