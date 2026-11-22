МВД назвало три основных типа программ для кражи денег и данных
МВД России выделило три типа вредоносного ПО, которые мошенники используют чаще всего: CraxsRAT и аналогичные программы-шпионы, NFCGate и Mamont. Вывод основан на анализе преступлений, передает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. Эти программы помогают злоумышленникам захватывать управление смартфонами, похищать данные и деньги.
CraxsRAT и схожие трояны дают мошенникам возможность удаленно управлять смартфоном и следить за его владельцем. Злоумышленники могут просматривать журнал звонков, переписку в мессенджерах, входящие и исходящие СМС, в том числе банковские коды. Такое ПО чаще всего выдают за приложения банков, «Госуслуг», операторов связи или антивирусы.
Mamont нацелен на банковские приложения и аккаунты крупных маркетплейсов. Он перехватывает СМС и push-уведомления с кодами, позволяющими подтверждать переводы или вход в учетную запись. Цель мошенников — получить полный контроль над счетом, чтобы украсть деньги, либо над аккаунтом маркетплейса, чтобы оплачивать дорогие покупки в свою пользу.
С помощью NFCGate злоумышленники используют встроенную в большинство современных смартфонов технологию бесконтактной оплаты NFC, чтобы клонировать банковские карты или перенаправлять платежи. В МВД отметили, что вредоносные программы могут скрываться не только под видом полезных утилит и сервисных приложений, но и под обновлениями легального ПО.