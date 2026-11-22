CraxsRAT и схожие трояны дают мошенникам возможность удаленно управлять смартфоном и следить за его владельцем. Злоумышленники могут просматривать журнал звонков, переписку в мессенджерах, входящие и исходящие СМС, в том числе банковские коды. Такое ПО чаще всего выдают за приложения банков, «Госуслуг», операторов связи или антивирусы.