Школам рекомендовали пятидневку при достаточной вместимости зданий
Роспотребнадзор рекомендовал школам пятидневную учебную неделю для всех учеников, если их численность соответствует проектной вместимости школьных зданий. Об этом сообщает «РИА Новости», ознакомившееся с документом ведомства. Такой график оставляет детям больше времени на отдых и помогает предотвратить переутомление.
Документ также касается распределения отдыха на протяжении учебного года. «В течение учебного года рекомендуется организовывать не менее трех каникул продолжительностью не менее 7 дней»,— говорится в нем. Учебные периоды и перерывы рекомендовано чередовать равномерно: например, после пяти-шести недель занятий устраивать неделю каникул.
Сейчас часть российских школ проводит обязательные занятия и по субботам. Устанавливать ли шестидневную учебную неделю, каждая школа решает сама. Роспотребнадзор рекомендовал при оценке недельного расписания учитывать преимущества пятидневки для отдыха учеников.