Документ также касается распределения отдыха на протяжении учебного года. «В течение учебного года рекомендуется организовывать не менее трех каникул продолжительностью не менее 7 дней»,— говорится в нем. Учебные периоды и перерывы рекомендовано чередовать равномерно: например, после пяти-шести недель занятий устраивать неделю каникул.