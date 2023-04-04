Дорогая энергия сделала торговый баланс ЕС дефицитным

Торговый баланс стран Европейского союза (ЕС) по итогам 2022 года сложился с рекордным с начала наблюдений дефицитом в размере €432 млрд. В предшествующие десять лет ЕС имел положительное сальдо торговли товарами. Основной причиной появления дефицита стал резкий рост стоимости импорта (плюс 41% к 2021 году) на фоне удорожания ввозимых энергоресурсов (их поставки в денежном выражении выросли за год на 113,6%). Экспорт из ЕС тоже вырос, но не так ощутимо — на 18%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Превышение темпов роста импорта над экспортом началось с июня 2021 года. К концу 2022 года темпы увеличения ввоза в ЕС, впрочем, упали. (Отметим, что снижение цен на энергоресурсы замедлило и инфляцию — в марте, по данным Евростата, она снизилась до 6,9% в годовом выражении против 8,5% месяцем ранее, базовая инфляция при этом ускорилась с 5,6% до 5,7%.)

Самая высокая доля во внешней торговле ЕС — у Германии (28% суммарного экспорта и 20% импорта). Далее по доле в экcпорте — Италия (11%), Нидерланды (10%) и Франция (10%), в импорте — Нидерланды (18%, это обусловлено ролью Роттердама как крупнейшего порта), Италия (11%) и Франция (10%). Крупнейшими торговыми партнерами ЕС при экспорте остаются США с долей 20%, Великобритания (13%) и Китай (9%). По импортным поставкам лидером остается Китай (21%), за ним следуют США (12%) и Великобритания (7%).

Дефицит в торговле с Россией у ЕС за год вырос вдвое — с €74,5 млрд до €148,4 млрд. Импорт из РФ увеличился с €163,6 млрд до €203,6 млрд. В итоге доля российских поставок в импорте ЕС составила 7%, однако уже в этом году статистика покажет ее резкое снижение — напомним, эмбарго на ввоз сырой нефти начало действовать с декабря прошлого года, на импорт нефтепродуктов — с февраля этого. Импорт стран ЕС из РФ в декабре по сравнению с февралем 2022 года уже снизился более чем вдвое — с €21,1 млрд до €10,3 млрд.

Дополнительное ужесточение санкционного контроля может негативно сказаться и на объемах экспорта стран ЕС в Россию. В прошлом году РФ стала единственным крупным торговым партнером ЕС, поставки которому сократились — с €89,2 млрд до €55,2 млрд. К декабрю по сравнению с февралем экспорт ЕС сжался почти вдвое — с €8 млрд до €4,3 млрд, при этом поставки продукции машиностроения в четвертом квартале оказались выше, чем в начале года.

Татьяна Едовина