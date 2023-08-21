5,3 процента составила годовая инфляция в зоне евро по итогам июля, сообщил Евростат. Месяцем ранее показатель составлял 5,5%. Во всех странах ЕС рост цен также замедлился — с 6,4% до 6,1%. Самая низкая инфляция — в Бельгии, Люксембурге и Испании, самая высокая — в Венгрии, Словакии и Польше. Наибольший вклад в нее внесли услуги — плюс 2,47 процентного пункта (п. п.), за ними следуют продовольствие (2,2 п. п.) и неэнергетические промтовары (1,26 п. п.). Стоимость энергии, напротив, снижалась — вклад в общий рост цен оказался отрицательным (минус 0,62 п. п.). Месяц к месяцу показатель снизился на 0,1% — падение цен отмечалось во всех ключевых категориях, кроме услуг и продовольствия.