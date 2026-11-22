Минобороны: российские дроны поразили в Одесской области порт и сухогруз для ВСУ
Российские беспилотники минувшей ночью нанесли удары по энергетическим, портовым и логистическим объектам, работающим на ВСУ. Об этом сообщило в Telegram Минобороны России.
По данным ведомства, в Запорожье была уничтожена электроподстанция «Правобережная» мощностью 330 кВ, которая снабжала энергией предприятия военной промышленности. Кроме того, в порту Килия Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества и грузов для ВСУ.
Еще одной целью стал сухогруз, перевозивший, как утверждает Минобороны, грузы двойного назначения для обеспечения украинских войск. Судно находилось на морском переходе северо-восточнее Одессы.
В Минобороны отметили, что удары по объектам генерации и портовой инфраструктуре остаются приоритетом. Ранее сообщалось о смене тактики «Гераней», которые теперь действуют на предельно малых высотах, чтобы обходить украинскую ПВО.