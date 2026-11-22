По данным ведомства, в Запорожье была уничтожена электроподстанция «Правобережная» мощностью 330 кВ, которая снабжала энергией предприятия военной промышленности. Кроме того, в порту Килия Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества и грузов для ВСУ.