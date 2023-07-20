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Коммерсантъ FM
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Хлебнули крепкого доллара

МВФ оценил влияние ослабления остальных валют на динамику экономик и потоков капитала

Укрепление реального эффективного курса доллара США, которое оказалось в прошлом году рекордным за 20 лет, усилило дисбалансы в торговой и финансовой сфере. Более высокие дефициты торговли в развитых странах были профинансированы притоком капитала с развивающихся рынков. Ослабление валют развивающихся стран ведет к экономическим потерям: в среднем укрепление курса доллара США на 10% ведет к снижению ВВП развивающихся стран через год на 1,9%, спад выражается и в реальных объемах торговли, когда импорт падает вдвое быстрее, чем экспорт, замечают в МВФ.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Укрепление доллара США в реальном выражении в 2022 году на 8% (и достижение самого крепкого курса с 2002 года; к октябрю прошлого года укрепление доллара доходило до 14%) оказало давление на валюты развивающихся стран, а также привело к очередному развороту потоков капитала с развивающихся рынков на развитые, говорится в докладе о состоянии внешнего сектора, опубликованном Международным валютным фондом.

Укрепление доллара (вслед за повышением ставок ФРС и развитием «рискофобии» на рынках) ведет к росту дисбалансов по текущим счетам. В прошлом году отношение суммы профицитов и дефицитов по ним (то есть глобальные объемы кредитования и заимствования) к ВВП выросло третий год подряд, что указывает на торговые искажения и изменения финансовых потоков — притоки капитала из Китая и сырьевых экспортеров позволили профинансировать возросший на фоне увеличения цен на энергосырье и продовольствие дефицит торговли в развитых странах. Изменения в резервах, напротив, не оказали значимого влияния на эти потоки, но выросли вложения в американские активы. Страны с растущим дефицитом по текущему счету преимущественно сокращали расходы бюджета, и наоборот, свидетельствуют данные МВФ.

Самый большой профицит по текущему счету в прошлом году отмечался у Китая — $402 млрд (против $353 млрд годом ранее), а также у России — $233 млрд против $122 млрд и Саудовской Аравии (с $44 до $151 млрд), в 2023 году в фонде прогнозируют их ощутимое снижение. В Германии и Японии, Южной Корее, Нидерландах профицит в прошлом году уже сжался в два и более раза, а в Италии и Франции баланс текущего счета оказался отрицательным. Самый значительный дефицит по текущему счету остался у США — он вырос с $846 до $944 млрд, а также у Великобритании ($116 млрд против $47 млрд).

В среднем укрепление курса доллара США на 10% ведет к снижению ВВП развивающихся стран через год на 1,9%, спад продолжается еще на протяжении двух с половиной лет, оценивают в фонде. В развитых странах эти эффекты значительно менее выражены — пик потерь в 0,6% ВВП происходит через квартал, а полностью влияние более крепкого доллара исчезает через год. Разница объясняется тем, что в развивающихся странах реальные объемы торговли снижаются более значительно — импорт падает в два раза сильнее экспорта, также наблюдается сокращение инвестиций.

При этом в среднем экономики с гибким курсом лучше справляются с подобными шоками (они проходят быстрее за счет более сильного ослабления нацвалюты), а устоявшиеся инфляционные ожидания позволяют проводить более гибкую монетарную политику, указывают в МВФ (это означает, что монетарные власти могут прибегнуть к меньшему ужесточению при всплеске инфляции на фоне удорожания импорта).

В 2023 году в фонде ожидают снижения дисбалансов, а также уменьшения оттока капитала с развивающихся рынков на развитые. «Тренд по инфляции наконец-то меняется, хотя показатели и остаются на повышенных уровнях, а базовая инфляция (за вычетом энергии и продовольствия) снижается медленно»,— заявила глава МВФ Кристалина Георгиева на финансовой «двадцатке» в Индии. Сокращению дисбалансов способствует и снижение цен на сырье — нефть начала дешеветь еще во второй половине 2022 года, а стоимость пшеницы, по данным Всемирного банка, в июне опустилась до минимума за последние два года. Эта ситуация, впрочем, может измениться на фоне прекращения зерновой сделки, хотя с учетом снижающихся объемов ожидаемого украинского экспорта и наличия альтернативных маршрутов пока рост цен на зерно носит скорее спекулятивный характер.

Татьяна Едовина

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