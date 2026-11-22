Ким Чен Ын принял верительные грамоты у российского посла
Посол России в КНДР Андрей Подъелышев вручил верительные грамоты северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, сообщило посольство РФ в Пхеньяне. Андрей Подъелышев был назначен послом России в КНДР в июле 2026 года.
В тот же день Ким Чен Ын принял верительные грамоты у послов нескольких других государств. Он лично поприветствовал каждого дипломата, пожал им руки и выступил с речью.
В последний раз высший руководитель КНДР принимал верительные грамоты иностранных послов 30 лет назад, еще при основателе государства Ким Ир Сене, который приходится нынешнему северокорейскому лидеру дедом.