Суд над Трампом по обвинению в попытке захвата власти начнется 4 марта

Федеральный судья по округу Колумбия Таня Сью Чуткан назначила на 4 марта 2024 года начало заседаний по делу в отношении бывшего президента США Дональда Трампа о попытке захвата власти, сообщила газета The Washington Post. Господин Трамп попросит перенести дату слушаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Ricardo Arduengo, Reuters Дональд Трамп

Фото: Ricardo Arduengo, Reuters

Первое заседание назначено за день до «Супервторника» — 5 марта 2024 года. В этот день в большинстве штатов проходят предварительные выборы. «Сегодня предвзятый, ненавидящий Трампа судья дал мне продление только на два месяца, как раз то, чего хотело наше коррумпированное правительство, супервторник! Я подам апелляцию», — написал господин Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

1 августа Большое жюри одобрило обвинительное заключение против экс-президента по четырем пунктам: сговор с целью нарушения прав избирателей, сговор с целью обмана правительства, препятствование официальному расследованию, сговор с целью препятствования расследованию. По версии следствия, господин Трамп и его советники распространяли ложную информацию о фальсификации на выборах и призывали госчиновников подорвать их. Также следствие утверждает, что Дональд Трамп заставлял вице-президента Майка Пенса остановить процедуру утверждения результатов голосования.

Защита Дональда Трампа просила перенести слушания до 2026 года. При этом обвинение просило начать суд до начала 2024 года. В отношении Трампа ведется еще три разбирательства — дело о халатном обращении с секретными документами, дело о фальсификации результатов выборов 2020 года в Джорджии и дело о фальсификации деловой документации.

Подробнее о расследованиях читайте в публикации «Ъ» «Ну и дела».

Полина Мотызлевская