Трамп сообщил, что его обвинили в хранении секретных документов и вызвали в суд

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что его адвокатов уведомили о предъявлении ему обвинений. Они, по его словам, «по-видимому, связаны с коробками» с секретными документами, которые нашли в его поместье. Его вызвали в федеральный суд Майами во вторник, 13 июня. Другие подробности он не привел, передает Reuters.

7 июня Politico сообщило, что в отношении господина Трампа ведется уголовное расследование. По данным издания, следствие подозревает экс-президента в сокрытии секретных документов в своем частном поместье и в том, что он мешал федеральным властям получить к ним доступ. Агенты ФБР в августе без предупреждения пришли в его резиденцию. В общей сложности было найдено 300 секретных документов, после чего Дональда Трампа заподозрили в нарушении закона о шпионаже.

В апреле бывшему президенту США также предъявили обвинения в фальсификации деловой документации первой степени, в этом деле 34 эпизода. По версии прокуратуры, целью фальсификаций было сокрытие информации, которая могла помешать победе господина Трампа на выборах в 2016 году. Судебное разбирательство по этому делу запланировано на 2024 год.

Подробнее об обысках в его поместье — в материале «Ъ» «О пользе обысков».

Лаура Кеффер