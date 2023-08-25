Суд 23 октября начнет рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы

Судья штата Джорджия решил начать рассмотрение дела о вмешательстве в выборы 2022 года, обвиняемым по которому проходит экс-президент США Дональд Трамп, 23 октября, сообщает Reuters. В деле фигурируют еще 18 человек. Изначально запустить судебный процесс планировалось в марте 2024 года, но прокурор округа Фултон Фэнни Уиллис потребовала начать его раньше.

Против господина Трампа расследуют несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в сговоре с целью обмана США и еще по трем пунктам, связанным со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Также политика заподозрили в халатном обращении с секретными документами, обнаруженными в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Большое жюри в Джорджии утвердило обвинения по его делу на прошлой неделе.

Подробности — в материале «Ъ» «Ну и дела».

Лаура Кеффер