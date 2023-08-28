Население пополняет кассу

Объем наличных в банках впервые превысил 2 трлн руб. За июль остатки в кассах и банкоматах выросли на 180 млрд руб., то есть почти на 10%. Это максимальный показатель с сентября прошлого года. На статистику Центробанка обратил внимание РБК. Больше наличных становится и на руках у населения. В июле прирост составил почти 400 млрд руб., сообщал регулятор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Это тесно связанные процессы, объясняет независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Был гигантский всплеск ухода в нал во время мятежа ЧВК "Вагнер". Тогда россияне вынесли из банков 100 млрд руб. за три дня. Банк России фиксирует довольно устойчивый рост наличной валюты на руках у населения, и это как раз его представление о том, что экономическая ситуация неопределенная.

Увеличение наличности на балансе банков и у граждан связано между собой. В общем и целом операции с наличными растут. Во-первых, есть отмечаемый организациями прирост депозитов. Во-вторых, в обе стороны увеличивается число валютных операций, то есть люди активнее покупают доллары, евро, а также юани и продают. Появились спекулятивные операции, когда граждане пытались воспользоваться курсовыми скачками. Все-таки мы помним, что в течение всего июля рубль планомерно слабел.

Есть такие вещи, как сезон отпусков. Просто раньше мы не обращали на это внимание. Понятно, что если люди больше ездят, то покупают больше валюты, причем чаще всего за нал. Кроме того, в силу ограничений, связанных с банковскими картами, многие россияне стали снова ездить преимущественно с наличной валютой. Но фундаментально это реакция на экономическую неопределенность, которая в сознании россиян вызвана прежде всего тем, что рубль долго и планомерно слабел».

На фоне ослабления национальной валюты в июле граждане продали долларов и евро на 44,5 млрд руб., сообщал Центробанк. А вот бизнес, наоборот, стал избавляться от валюты менее активно. Так или иначе, приток наличности вредит банкам, отмечает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Но, по его словам, эффект продлится недолго: «Такая ситуация будет еще как минимум месяц, поскольку, во-первых, курс рубля держится на достигнутых отметках относительно доллара и евро.

Во-вторых, пересмотр депозитных линеек и ставок по депозитам банков происходит не одномоментно, а с некоторым лагом. Депозиты будут еще какое-то время изыматься и переоформляться. Когда большая часть иностранной валюты в наличной форме конвертируется в рубли, она в итоге осядет на среднесрочных и долгосрочных депозитах. Банки, соответственно, смогут размещать ее в доходные активы, то есть выдавать в виде кредитов. И именно это приведет к сглаживанию объема наличности.

Для банков большое количество наличных в кассах и банкоматах крайне невыгодно, поскольку остатки не работают, не приносят процентный доход. Фактически кредитные организации поддерживают повышенный объем наличности там, чтобы компенсировать волатильность средств клиентов. Это негативно сказывается на их рентабельности вкупе с удорожанием фондирования».

Тем временем банки ограничивают прием наличной валюты у населения. Например, Райффайзенбанк и Ситибанк полностью прекратили такие операции. А Газпромбанк, «Юникредит» и «Тинькофф» ввели комиссии.

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Илья Сизов