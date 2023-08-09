Деньги положили поближе

На руках у россиян нашелся рекордный объем наличных. Как следует из свежей статистики ЦБ, население хранит больше 16 трлн руб. Показатель превысил даже результат февраля прошлого года, когда банки едва успевали удовлетворять спрос на наличные деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Объем средств, которые россияне не хотят вкладывать в банки, растет пятый месяц подряд. В июле прирост оказался аномальным — в четыре раза больше, чем год назад. Россияне сняли со счетов почти 400 млрд руб. В чем причина? Возможным драйвером мог стать отпуск в регионах, которые международное сообщество не считает российскими, говорит зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов:

«Это в первую очередь из-за неопределенности. Сейчас, обладая наличными деньгами, человек себя чувствует гораздо более уверенно, чем с безналичными. Наше государство приросло новыми территориями, новым народонаселением. Российская банковская инфраструктура там пока слабо развита, основная кредитная организация, которая там работает, — Промсвязьбанк. Соответственно, на покрытие территории требуется время. Конечно же, эта гипотеза имеет право на жизнь.

Мы понимаем: когда ты отправляешься в поездку, нужны наличные. Да, много говорят про какие-то безналичные расчеты, но, к сожалению, это не всегда работает. Даже если смотреть на Крым, ты можешь столкнуться с ситуацией, когда банковская карточка окажется "тыквой", с которой ничего нельзя сделать. Если летом количество отпускников и отдыхающих растет, очевидно, что и спрос тоже увеличивается».

Помимо этого, растет спрос на наличную иностранную валюту. По оценке ЦБ, этот показатель побил рекорд за всю историю наблюдений. Речь идет о сумме, эквивалентной 8,5 трлн руб. Объем иностранных наличных растет на фоне девальвации рубля. С начала года национальная валюта обесценилась к доллару почти на 25%. Однако россияне преследуют не только инвестиционные цели, объясняет руководитель лаборатории блокчейна и финтеха школы управления «Сколково» Егор Кривошея:

«В некоторых регионах, особенно если мы говорим про международные поездки, карты российских банков не работают. Но перевозить наличность могут и те россияне, у которых есть международные карты, из-за ряда ограничений. И, наверное, дополнительная причина — общее макроэкономическое состояние, волатильность курса валют и в целом все, что касается, допустим, возможности обмена наличных.

В цифровых каналах на данный момент купить валюту не всегда возможно. Можно приобрести ее по биржевому курсу, иметь ее на инвестиционном счете, но это не то же самое, что держать ее на расчетном и так далее. Поэтому часть россиян может снимать деньги для того, чтобы обменять их на те же доллары и евро и сыграть на изменении курса валют.

Думаю, продукты, связанные с депозитом и привлечением наличных иностранных валют, не особенно интересны банкам, поскольку многие, особенно крупнейшие кредитные организации, находятся под ограничениями. Они не просто не поднимают ставки по депозитам, а скорее, наоборот, вводят дополнительные комиссии. Я бы это еще связывал с растущей экономической активностью.

Наличность на руках не обязательно означает что-то плохое. Это может свидетельствовать о том, что граждане возвращаются к переводам, покупкам, поездкам и так далее. И, соответственно, они могут стимулировать рост некоторых сегментов экономики».

В ЦБ признавали, что основной спрос на наличные демонстрируют так называемые новые регионы. По словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, наличная гривна прекратила хождение там с 1 января. Однако были и другие драйверы. Например, из-за мятежа ЧВК «Вагнер» россияне забрали из банков 100 млрд руб. за сутки.

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Иван Якунин