ЦБ: во время мятежа ЧВК «Вагнер» россияне забрали из банков наличными 100 млрд рублей

В июне спрос на наличные в России вырос, что привело к оттоку ликвидности из банков на 500 млрд руб. Во время мятежа ЧВК «Вагнер» 23–25 июня россияне сняли 100 млрд руб. наличными, говорится в материалах (.pdf) Банка России.

В документе отмечается, что структурный профицит ликвидности сократился на 400 млрд руб., до 0,5 трлн руб., по итогам июня. ЦБ сохранил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 года в диапазоне от 2,5 трлн до 3,1 трлн руб.

Рост объема наличных денег в обращении не приводит к проблемам при проведении денежно-кредитной политики, добавили в ЦБ. Регулятор учитывает отток ликвидности при определении параметров проведения операций с банками.

10 июля ЦБ сообщил, что мятеж ЧВК «Вагнер» незначительно повлиял на курс рубля, всплеск волатильности в эти дни носил кратковременный характер. 24 июня россияне купили валюту на 7,1 трлн руб., но по итогам июня за счет продаж в другие дни объем покупки валюты составил 300 млн руб.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву. Российские власти расценили это как вооруженный мятеж. Ситуация разрешилась после переговоров при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко к вечеру 24 июня. Через пять дней, 29 июня, президент Владимир Путин провел встречу в Кремле с господином Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер».

Олеся Павленко