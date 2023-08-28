Объем наличных в кассах банков и банкоматах впервые превысил 2 трлн рублей

Объем наличных денег в кассах банков, банкоматах и в пути по состоянию на 1 августа впервые превысил уровень в 2 трлн руб. Из статистики Банка России следует, что на начало месяца объем наличных достиг 2,07 трлн руб. За месяц наличные остатки выросли сразу на 180,9 млрд руб., или на 9,6%.

Как отмечает РБК, если исключить сезонный всплеск, который фиксируется ежегодно в начале января, это максимальный прирост с сентября 2022 года. После объявления в России мобилизации, объем денег в кассах и банкоматах увеличился на 201,9 млрд руб. При этом за текущее лето показатель растет второй месяц подряд: в июне денежные средства на балансах банков увеличились на 111,8 млрд руб., или на 6,3%.

Всего, согласно статистике Банка России, с начала 2023 года объем денежных средств и остатков в кассах и банкоматах российских банков вырос на 24%, или на 404,3 млрд руб. В первом полугодии объем наличных денег увеличился на 9,1%, или на 1,5 трлн руб.

По мнению управляющего директора «Эксперт РА» Юрия Беликова, одной из причин роста кассовых остатков является техническая переоценка. Так, из-за девальвации рубля к доллару и евро в июле средства в валюте росли в рублевом выражении. С мнением управляющего директора «Эксперт РА» согласился и опрошенный РБК независимый аналитик Андрей Бархота. Он считает, что граждане России, реагируя на рост курса, действительно могли принести в банки иностранную наличную валюту для обмена на рубли. По оценкам господина Бархоты, в период с июня по июль объем обменных операций мог достичь 100 млрд руб.

В последнюю декаду августа российские банки активизировали борьбу с валютой недружественных стран. Например, Райффайзенбанк, приостановивший месяц назад прием наличной валюты, ужесточил соответствующие правила и по безналичным счетам. Ситибанк прекратил прием долларов и евро в своих кассах. В то же время Совкомбанк начал продажу наличной валюты недружественных стран по курсу Мосбиржи без надбавки, увеличивая объем предложения.

О том, почему банки ужесточают правила приема наличных долларов и евро, — в материале «Ъ FM» «Валюте ставят препятствия».