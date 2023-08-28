Рубль ослабит курсовую стабилизацию

Девальвация рубля может возобновиться. На этой неделе на смену стабилизации курса вероятнее всего придет ослабление национальной валюты, к таким выводам пришли аналитики, опрошенные “Ъ FM”. Они не исключают, что доллар вновь пробьет психологическую отметку в 100 руб. В пользу этого, по мнению экспертов, говорит продолжающийся отток капитала из страны. Власти рассчитывали остановить процесс, но в итоге ужесточать валютный контроль не стали. Вместо этого правительство договорилось с бизнесом о добровольном увеличении продаж экспортной выручки, сообщали «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Компании выполнили обещание в преддверии налогового периода, но затем выставлять валюту на продажу перестали, отмечает главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. По его прогнозам, рубль в ближайшее время ждет ослабление:

«Скорее всего, мы уже не увидим никакой дополнительной поддержки от подналоговых продаж со стороны экспортеров. Это уже состоялось, и спекулятивное давление сбилось. Но по торгам последних дней не видно заметных объемов продаж экспортной выручки. Думаю, что эти движения не сконцентрированы во времени, а размазаны по каким-то дням, условно говоря. О существенных мерах влияния на валютный рынок все-таки речи не идет, я говорю про мягкую форму валютного контроля или дополнительных продаж со стороны Центробанка. Пока может быть нейтрально-негативный тренд».

Однако ослабление валюты вряд ли будет долгим, полагают собеседники “Ъ FM”. Они предсказывают рублю укрепление уже во второй половине сентября. Повлиять на это может административный фактор — президент поручил правительству и Центробанку разработать меры по борьбе с волатильностью на финансовом рынке.

О чем именно идет речь, пока неизвестно, однако национальная валюта будет реагировать на любые решения довольно быстро, считают аналитики. Кроме того, 15 сентября ожидается очередное заседание регулятора по ключевой ставке. Поддержать рубль должна и растущая выручка сырьевых экспортеров, уверена главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ+ Софья Донец:

«Для рубля фундаментальным фактором номер один остаются сырьевые котировки. Относительно нефтяных цен рубль остается недооценен примерно на 20%. Это большой размер, которого мы не видели с марта прошлого года. А, значит, есть и факторы в сторону коррекции. Для этого нужно время, потому что нефтяным котировкам сейчас требуется больше времени, чтобы дойти до контрактов, до получения выручки, а затем и до конверсии.

И второй фактор, который будет поддерживать рубль до конца года — это стабилизация роста спроса на импорт. В пользу этого идет корректировка внутренних цен на импорт, которая началась с июля. Выше цены на импорт — ниже спрос на валюту.

Фундаментальная оценка рубля сейчас выглядит ближе к 85 руб. за доллар. Безусловно, сохраняются риски, которые могут не дать национальной валюте быстро скорректироваться, в том числе геополитические, они могут вызвать усиление оттока капитала. Однако все-таки вероятность укрепления текущих уровней до конца года выше, чем вероятность ослабления».

На торгах в пятницу национальная валюта уступала к основным мировым. Курс доллара впервые с середины августа превысил отметку в 95 руб, евро — в 103 руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский