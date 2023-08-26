Рубль настроился на снижение

Курс доллара вновь превысил отметку 95 руб. Это произошло впервые с середины августа. По отношению к национальной валюте 25 августа укрепился и евро, достигнув 103 руб. Эксперты отмечают, что на котировки повлияло приближающееся окончание налогового периода. Экспортеры накопили достаточный объем рублей для уплаты в казну и снизили продажи валюты. В то же время в рамках неформальной договоренности с властями компании обещали выставлять на рынок больше выручки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Но эта мера также не дала нужного эффекта, отмечает начальник управления торговых операций компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко:

«Исходным событием, повлиявшим на ослабления рубля является сокращение чистого экспорта. А у крепление произошло на фоне того, что инвесторы ожидают какие-то меры, в частности увеличение объема репатриации продажи экспортной выручки поставщиками. Но никаких решений на этот счет официально до сих пор не принято.

Зато появилась новость о том, что государство может подумать над мерами по ограничению оттока капитала. Инвесторы, опасаясь наступления этого события, тоже увеличивают спрос на доллары. Налоговый период несильно помогает рублю. Во-первых, экспортеры увеличили долю юаня. Это основная валюта, которую они сейчас продают. А не хватает именно долларов.

Курс рубля к другим валютам все равно рассчитывается через наименее ликвидную валюту, в данном случае американскую. Если рубль слабеет к доллару, значит, и к юаню. Налоговый период имеет еще и такую особенность: экспортеры сильно увеличили доходы на внутреннем рынке, поэтому им требовалось продавать меньше валюты на бирже. И какими-то разовыми операциями полностью сбалансировать курс невозможно».

Некоторые аналитики не исключают, что на следующей неделе ослабление национальной валюты продолжится, а курс доллара вновь преодолеет психологическую отметку в 100 руб. В пользу такого сценария, по мнению экспертов, говорит продолжающийся отток капитала из страны. Власти хотели остановить этот процесс, введя ограничения на движение капитала, но от идеи отказались, сообщали «Ведомости».

Остаются ли факторы, которые помогут укрепить рубль? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с управляющим директором Газпромбанк Private Banking Егором Сусиным:

«На самом деле колебания произошли уже на относительно неликвидном вечернем пятничном рынке, поэтому не нужно им удивляться. На следующей неделе мы можем увидеть слабость рубля, связанную с уходом существенных валютных продаж. Учитывая и то, что экспортеры все равно выдают валюту, давление на рубль это не должно усилить.

Факторы в пользу рубля появятся в сентябре, когда будут большие объемы валютной выручки у экспортеров, связанные с ростом цен на нефть. Сейчас нефть влияет на курс с некоторым лагом. И связан он, естественно, с теми лагами поставок и оплат товаров, которые есть на нашем рынке. Поэтому с этой стороны будет определенная поддержка курса, и, возможно, мы уже увидим какие-то эффекты, связанные с повышением процентных ставок и возможным влиянием этого повышения на импорт».

Ослабление национальной валюты ускорилось в августе. В середине месяца курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 101 руб. На следующий день Центробанк принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта — до 12%. Уже 16 августа стоимость американской валюты снизилась до 97 руб.

Регулятор не исключал дальнейшего роста ключевой ставки. Следующее заседание Банка России состоится 15 сентября. Кроме того, ЦБ вместе с правительством, по поручению президента, должен выработать меры для снижения волатильности на финансовом рынке.

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Иван Хорушевский