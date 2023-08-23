Контролируя оттоки

Владимир Путин призвал Центробанк и правительство усилить контроль за оттоком капитала. Президент заявил, что правительству и регулятору нужно работать над снижением волатильности курса рубля, в том числе и не рыночными методами. Рубль ускорил падение в августе. Неделю назад доллар поднялся в цене до 101 руб., а еще первого августа он стоил 91 руб. Власти уже пошли на неожиданные меры. Во-первых, до конца 2023 года регулятор решил не осуществлять покупку иностранной валюты по бюджетному правилу. Во-вторых, ключевая ставка была повышена до 12%. Кроме того, если верить источникам СМИ, правительство договорилось с экспортерами о больших продажах валютной выручки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Тем не менее доллар до сих пор стоит больше 94 руб. Собеседники “Ъ FM” на валютном рынке ждали нового регулирования. Как оно может выглядеть? И поможет ли это сдержать девальвацию? Бывший глава ЦБ Сергей Дубинин полагает, что у властей несколько вариантов:

«Примером контроля за движением капитала были как раз действия Банка России полуторагодичной давности. Тогда в феврале-марте регулятор принял решение по невозможности перевода за рубеж средств со счетов российских резидентов — это юридические лица и физические лица. Потом произошло поэтапное смягчение. Объем разрешенных переводов постепенно увеличился вплоть до $1 млн.

В принципе возможна и поэтапная обратная динамика, и одномоментная на сокращение вот этого разрешенного объема вывода валютных счетов за рубеж. Переводы юридических лиц и так уже взяты под большой контроль. От продажи западными компаниями бизнеса в России для перевода за границу требуется получение разрешения правительственной комиссии. Сейчас все большая часть продаваемой собственности иностранных инвесторов не может быть переведена. Комиссия не разрешает переводы».

В марте 2022 года ЦБ использовал и другие меры по снижению спроса на валюту. Например, брокерам было предписано взимать комиссию в размере 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов стерлингов на бирже. Помимо этого экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, и уже к лету курс доллара на Мосбирже опустился до 52 руб.

В 2023 году ситуация с национальной валютой обострилась. С января рубль обесценился к доллару почти на 30%. Регулятор объяснял это высокими госрасходами и состоянием торгового баланса. Министр экономического развития Максим Решетников подтверждал, что рубль находится под давлением снизившихся экспортных цен. Отток капитала, по мнению властей, не представляет угрозы для экономики. Это необходимо для внешнеэкономических операций, поясняла глава ЦБ, выступая в Госдуме. На этом фоне экономист «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец сомневается, что ограничения на операции с валютой могут стать эффективной мерой:

«Любое ограничение движения капитала — это палка о двух концах. Потому что иногда как раз именно движение капитала может нивелировать укрепленность или переослабленность рубля. Но, с другой стороны, это может создать и такие эпизоды. Сложно сказать, будет ли положительное влияние ограничения по величине разового перевода мгновенным. По той же статистике ЦБ, объем выхода средств в иностранные депозиты сократился, поэтому нельзя сказать, чтобы именно этот фактор был главным для розничных инвесторов.

Какие еще меры может принять Центробанк? Сейчас вопрос идет, скорее, об увеличении предложения валюты, что могут делать сейчас в основном только экспортеры. У тех же домохозяйств уже практически не осталось того, что можно конвертировать внутри страны. Запас по увеличению предложения валюты за счет обязательной конверсии, на мой взгляд, есть, но ограниченный.

Мы знаем от того же ЦБ, что некий пул крупных экспортеров, которые, видимо, занимают как минимум половину всего экспорта, уже имел достаточно высокий объем конверсии. В последний месяц — выше 80%. С другой стороны, есть, например, вариант распространить требование не только на конверсию текущей выручки, но и, например, на возврат накопленной вовне в предыдущие месяцы».

За полтора года военных действий структура российского экспорта сильно поменялась, писал регулятор в июльском обзоре рисков финансового рынка. Из-за санкции бизнес перешел на рубли, теперь эти расчеты составляют 42%. В июне и июле компании также продолжали продавать более 80% валютной выручки. Скепсис некоторых участников рынка сохраняется. Еще на прошлой неделе аналитики «Альфа-Капитала» допустили, что курс доллара снова превысит 100 руб.

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Иван Якунин