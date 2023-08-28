Медведев: производство на предприятиях ВПК ведется в три смены

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сама себя обеспечивает всеми видами вооружений — причем «в количестве, превышающем текущие потребности» вооруженных сил. По его словам, сейчас конвейеры ВПК работают в три смены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего отечества»,— написал господин Медведев в Telegram.

В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что на предприятиях госкорпорации производится почти 80% российской техники, участвующей в военной операции на Украине. По его словам, коллективы многих предприятий «Ростеха» перешли на режим работы в три-четыре смены

В середине августа во время осмотра трофейной техники НАТО на форуме «Армия-2023» зампред Совбеза сказал, что Россия научилась противостоять западному оружию. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о готовности рассказать партнерам о слабых сторонах западной техники.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер