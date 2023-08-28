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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 551-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 28 августа

Средства ПВО сбили в районе Люберец беспилотник, летевший в сторону Москвы. В ночь на понедельник московские аэропорты временно приостанавливали прием и отправку самолетов. Турция и ООН прорабатывают возможности возобновления переговоров по зерновой сделке с делегацией России. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

8:55. Бывший сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов задержан по делу о сборе информации о мобилизации и о ходе спецоперации по заданию американских дипломатов — Федеральная служба безопасности РФ. В связи с этим ФСБ хочет допросить двух сотрудников посольства США — Силлина и Бернстайна. Роберт Шонов был арестован в марте 2023 года.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:28. Власти Турции совместно с ООН прорабатывают возможности проведения в Стамбуле переговоров по зерновой сделке с делегацией России — «РИА Новости» со ссылкой на источник.

8:25. Средства ПВО сбили беспилотник в районе Люберец в Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram. По его словам, БПЛА летел в сторону столицы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

8:23. Два БПЛА были сбиты ночью над территорией Брянской области средствами противовоздушной обороны — МО РФ. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

8:21. В ночь на понедельник московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково временно приостановили прием и отправку самолетов, были задержаны около 20 рейсов — ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. Работа аэропортов возобновилась после 3 часов.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 550-й

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