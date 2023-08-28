Над Брянской областью сбиты два беспилотника

Украина пыталась совершить атаку беспилотниками по объектам в России в ночь на 28 августа, сообщило Минобороны РФ. Два БПЛА были сбиты над территорией Брянской области средствами противовоздушной обороны, говорится в сообщении ведомства в Telegram. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Российские регионы в последнее время регулярно подвергаются атакам БПЛА. Так, в Брянской области БПЛА сбивали последние два дня — 26 и 27 августа.

По информации источников The New York Times, Киев стал чаще атаковать российскую территорию беспилотниками, чтобы поднять моральный дух украинцев. Как отмечала газета, это не нанесло существенного ущерба военному потенциалу РФ. Такая тактика, как утверждается, должна была гарантировать, что «атаки не повлекут за собой эскалацию атак со стороны России».

О планах Украины — в материале «Ъ» «Украину оставили на второй год».