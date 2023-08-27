Над Брянской и Курской областями сбиты беспилотники

Украина в ночь на 27 августа пыталась атаковать объекты на территории России, сообщило Минобороны РФ в Telegram. Система противовоздушной обороны сбила над Брянской и Курской областями два БПЛА самолетного типа. Беспилотники были уничтожены в полете.

Российские регионы в последнее время регулярно подвергаются атакам БПЛА. Так, вечером 26 августа над той же Брянской областью был уничтожен украинский беспилотник. Незадолго до этого БПЛА был сбит в Белгородской области.

По информации источников The New York Times, Киев стал чаще атаковать российскую территорию беспилотниками, чтобы поднять моральный дух украинцев. Как отмечала газета, это не нанесло существенного ущерба военному потенциалу РФ. Такая тактика, как утверждается, должна была гарантировать, что «атаки не повлекут за собой эскалацию атак со стороны России».

Леонид Уварчев