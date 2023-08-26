Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Трубчевским районом силами ПВО уничтожен украинский беспилотник. В результате никто не пострадал.

«Сбитый беспилотник упал в поле. Разрушений нет»,— написал господин Богомаз в Telegram-канале.

Минобороны РФ позднее сообщило, что попытка атаки по объектам на территории РФ была совершена примерно в 21:45. «Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Сегодня, 26 августа, об атаке беспилотника также сообщал губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Щетиновка в результате попадания БПЛА на дачном участке погиб мужчина.