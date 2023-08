Украину оставили на второй год

Сценарии возможных мирных переговоров между Москвой и Киевом, как их видят на Западе, по-прежнему предполагают для начала успешное контрнаступление ВСУ. Нынешняя попытка прорвать российскую оборону, по общему мнению, особого успеха не предвещает и сильных переговорных позиций для Украины не создает. Теперь союзники Киева разрабатывают стратегию на 2024 год в надежде на то, что второе контрнаступление все же увенчается успехом. Параллельно активизировалась работа по обучению украинских летчиков полетам на F-16 и поставкам ВСУ американских истребителей. В Москве говорят, что это никак не повлияет на планы России, которая намерена устранить угрозы, исходящие со стороны Украины и ее союзников.

Фото: LIBKOS / AP Украинские летчики уже в сентябре отправятся в европейские страны и США, где их будут обучать полетам на американских истребителях F-16

Ставка западных стран на успешное украинское контрнаступление в весенне-летнюю кампанию пока не сработала, и союзники пришли к консенсусу, что с продвижением идеи мирного урегулирования, видимо, придется повременить. Зарубежные СМИ со ссылкой на источники недавно сообщали, что в Белом доме с сожалением вспоминают рекомендации председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США Марка Милли, советовавшего использовать прошлогодние успехи на поле боя и зимнюю паузу для дипломатии. Тем не менее, несмотря на участившиеся в мире разговоры о необходимости скорейшего прекращения огня, приближающиеся выборы президента США и перспективу затягивания конфликта, партнеры решили не склонять Украину к переговорам уже в этом году (хотя такие попытки признавали в Киеве) и дать украинским военным еще один шанс создать более надежную — в понимании Запада — основу для дипломатии.

На днях газета The Guardian рассказала о встрече в середине августа на польско-украинской границе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, прихватившего с собой и других представителей высшего командования страны, с высокопоставленными военными НАТО.

Примерно в 500 км от Киева украинские военачальники и их западные коллеги, среди которых были главком Объединенных вооруженных сил альянса в Европе Кристофер Каволи и начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, пять часов подряд обсуждали перезагрузку военной стратегии Украины.

Как отмечает издание, это не было рутинной встречей, а больше походило на «военный совет». Условно повестку совещания можно было разделить на три блока. Во-первых, военачальники пытались понять, что делать с крайне медленными темпами нынешнего украинского контрнаступления. Во-вторых, с приближением осени пришло время обсудить планы боевых действий «на предстоящую изнурительную зиму». И в-третьих, речь зашла о долгосрочной стратегии, поскольку «война неизбежно затянется до 2024 года», подчеркнула The Guardian.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил факт встречи Валерия Залужного с западными коллегами, но подробности раскрыть отказался, сославшись на секретность совещания. Не предоставила деталей и The Guardian. Однако по первому пункту повестки — нынешнему контрнаступлению — Киев и союзники, видимо, пришли к некоторому согласию и изменили стратегию. Ранее американская газета The New York Times писала, что США требуют от Украины сосредоточить максимальные усилия на юге, на запорожском направлении, а не распылять войска вдоль всей линии соприкосновения. После этого The Wall Street Journal отмечала, что украинское командование последовало этому совету и активизировало усилия на южном направлении. Сейчас, правда, появились сообщения, что главнокомандующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский воспротивился рекомендациям из Вашингтона и призвал усилить войска на севере, в районе Купянска.

Тем не менее, возможно, важнее нынешних тактических решений и споров факт обсуждения стратегии ведения боевых действий в 2024 году. Ранее на Западе говорили (в частности, президент Чехии Петр Павел, генерал в отставке и экс-председатель военного комитета НАТО), что у Украины есть только одна попытка на успешное контрнаступление. В случае же неудачи речь должна идти либо о старте переговоров зимой, либо о подготовке ВСУ ко второй попытке наступления. Исходя из последних данных, союзники склоняются все-таки к последнему варианту и надеются помочь Украине добиться сильных переговорных позиций до выборов президента США в 2024 году, которые были и остаются фактором неопределенности в плане дальнейшей поддержки Вашингтоном Киева.

Косвенным подтверждением ставки на новое контрнаступление служит и активизация деятельности, связанной с поставками Украине американских истребителей F-16.

Западную боевую авиацию Киев запрашивал у союзников давно, надеясь использовать современные самолеты на фронте уже в этом году. Но первоначально партнеры, и в первую очередь США, отказывались даже рассматривать сценарий передачи ВСУ F-16, затем, в мае, согласились организовать поставки, но только сейчас приступили к обучению украинских пилотов и начали формировать конкретные планы поставок самолетов из разных стран НАТО.

В ходе недавнего турне Владимира Зеленского по Европе стало известно, что 19 самолетов ВСУ отправит Дания, первая партия которых прибудет на Украину уже в конце этого — начале следующего года, а до 42 истребителей передадут Нидерланды. На днях о намерении поставить Киеву F-16 сообщила Норвегия. Как уточнил премьер-министр королевства Юнас Гар Стёре, количество и сроки поставки Осло обнародует позднее.

Всего в прошлом году норвежские ВВС сняли с вооружения все имевшиеся в их распоряжении 57 истребителей F-16. Однако весь этот авиапарк Украине не достанется: 32 самолета Норвегия обещала продать Румынии, 12 единиц была готова купить частная компания, занимающаяся тренировкой кадров для ВВС США (эта сделка пока не завершена), и еще 13 истребителей Минобороны королевства подумывало отправить в музей или пустить на запчасти.

Примечательно, что, по оптимистичным оценкам, Украина сможет использовать F-16 на фронте как раз к концу весны—началу лета 2024 года, то есть примерно в аналогичный период, когда началось нынешнее контрнаступление. В любом случае соглашаться на переговоры до каких-либо серьезных успехов на поле боя Киев, судя по всему, не намерен, а союзники, похоже, еще как минимум год готовы его в этом поддерживать.

На планы России действия Запада и Киева пока никак не влияют.

Как заверил на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «специальная военная операция будет продолжаться, с тем чтобы исключить в будущем такую террористическую угрозу» (подразумеваются атаки беспилотников на европейскую часть России). И поставки F-16, уверены в Москве, ничего не изменят. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 26 августа, что намерение ряда европейских стран передать Киеву истребители «подтверждают враждебный настрой западников к России, их растущую вовлеченность в конфликт вокруг Украины». При этом об опасности такого шага госпожа Захарова решила предупредить европейцев на примере Швеции, предложив вспомнить, чем закончилось для королевства появление его «оружия под Полтавой более трех веков назад». Примечательно, что Швеция — единственная из посещенных недавно президентом Украины стран, у которой нет в наличии F-16. Свои же истребители Gripen Стокгольм передавать пока отказался.

Алексей Забродин