NYT: Украина усилила атаки БПЛА по России, чтобы поднять моральный дух украинцев

Учавшиеся атаки украинских дронов по России должны показать украинскому обществу, что Киев может ответить на действия Москвы. Такая тактика важна на фоне медленных темпов контрнаступления ВСУ. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на анонимных американских чиновников.

NYT отмечает, что в результате атак беспилотников были повреждены здания в центре Москвы, произошли сбои в работе аэропортов, а также уничтожен российский сверхзвуковой бомбардировщик под Великим Новгородом (Минобороны России сообщало, что при атаке в Новгородской области повреждения получил один самолет, подробности не приводились).

Атаки не нанесли существенного ущерба военному потенциалу России, пишет NYT. При этом, как отмечает газета, такая тактика помогла гарантировать, что «атаки не повлекут за собой эскалацию атак со стороны России».

Большая часть использованных беспилотников была произведена на Украине. Среди них также не было БПЛА американского производства, заявили в разговоре с NYT американские чиновники.

Украина не брала на себя ответственность за эти атаки. При этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов в разговоре с NYT в июле заявил, что нападения с дронов по объектам в России продолжатся, напомнила газета.

По словам американских чиновников, возможная стратегическая цель таких атак — укрепление морального духа населения и войск Украины. NYT отмечает, что с июня ВСУ начало контрнаступление, однако оно идет медленнее, чем ожидалось. На этом фоне Украина нарастила атаки дронов в Крыму, приграничных и далеких от линии фронтах областях России.

Американские чиновники в разговоре с газетой заявили, что ожидают продолжения атак. По их мнению, несмотря на их ограниченный эффект, они посылают сигнал о том, что Киев не только защищает свою территорию, но и «может нанести ответный удар».

В последние недели Минобороны России практически ежедневно сообщает о сбитых и обезвреженных украинских БПЛА. Большая часть из них была обнаружена в Крыму, Москве и Подмосковье, Белгородской и Брянских областях.

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