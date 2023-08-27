Суд продлил срок следствия по делу о теракте, в котором погиб военкор Татарский

Срок предварительного следствия по делу о незаконном обороте взрывчатки, использовании поддельных документов и теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), продлен до 2 декабря 2023 года. Обвиняется в этих преступлениях Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов). Суд также продлил на этот период ее арест, говорится в тексте постановления, размещенном в картотеке судебных дел.

«21 августа 2023 года срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 8 месяцев»,— сказано в документе от 25 августа. Продлить срок содержания под стражей госпоже Треповой на три месяца, до 2 декабря 2023 года, также говорится в постановлении суда. Ходатайство следователя Басманный райсуд рассмотрел в закрытом для СМИ режиме.

Военкор погиб в результате происшедшего 2 апреля 2023 года взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Более 40 человек получили ранения. По версии следствия, взрывное устройство находилось внутри подаренной на творческом вечере статуэтки.

Свою вину госпожа Трепова полностью не признала. По ее версии, она участвовала в убийстве, а ответственность за это преступление существенно меньше, чем за теракт.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дарья Трепова согласилась с арестом».

Мария Федотова