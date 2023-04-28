Дарью Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов

Обвиняемую по делу о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге Дарью Трепову внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Туда также включили Юрия Денисова, которого подозревают в передаче ей статуэтки со взрывчаткой. Информация об этом появилась в реестре сегодня, 28 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Это формальная процедура связанная с возбуждением дела по статье о теракте.

Взрыв в кафе Street Food Bar №1 произошел 2 апреля. В тот день военкор Владлен Татарский выступал там с лекцией. Были ранены более 40 человек, господин Татарский погиб. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку со взрывчатым веществом. В деле есть еще два фигуранта — украинец Юрий Денисов, передавший бомбу, а также россиянин Дмитрий Касинцев, сдавший Дарье Треповой квартиру.

24 апреля Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой. На суде девушка заявила, что сожалеет о содеянном.

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