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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области БПЛА сбросил на дачника взрывное устройство, он погиб

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Щетиновка Белгородского района погиб мужчина. На него сбросил взрывное устройство беспилотник, когда тот косил траву у себя на даче. Мужчина получил сильные осколочные ранения и умер.

«В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву. Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, были несовместимы с жизнью»,— написал губернатор в Telegram.

Ранее сегодня, 26 августа, при обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области были ранены шесть человек. Мужчину и женщину увезли в больницу с сильными осколочными ранениями, другие пострадавшие отказались от госпитализации.

Анастасия Ларина

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