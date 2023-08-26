Пострадавший от падения ракеты Таганрогский музей анонсировал сбор средств

Таганрогский художественный музей, пострадавший 28 июля от взрыва в результате падения частей украинской ракеты, анонсировал проведение 28 августа экскурсии по своим помещениям. Ее целью, по данным местного Telegram-канала «Тютина», является сбор средств для восстановления музея.

Во время экскурсии посетители смогут «ощутить весь масштаб произошедшей трагедии, увидеть эпицентр падения ракеты и последствия ее удара». Возрастное ограничение — 14 лет, также экскурсия не рекомендуется «особо впечатлительным», отметили в музее.

28 июля были сбиты две ракеты ВСУ, целью которых был Таганрог и Азов. По данным Минобороны России, боевая часть одной из них, содержащая около 37 тыс. поражающих элементов, упала и взорвалась в центре Таганрога. На месте взрыва образовалась воронка глубиной около 5 м, а в зданиях, расположенных рядом, в том числе в ресторане «Чехов сад», больнице, Таганрогском художественном музее и других, вынесло двери и рамы вместе со стеклами. В музее среди прочего пострадали 22 экспоната, которые отреставрирует Русский музей.

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Мария Федотова