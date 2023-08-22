Русский музей отреставрирует 22 поврежденных ракетой экспоната из Таганрога

Государственный Русский музей отреставрирует 22 произведения живописи, графики и скульптуры из Таганрогского художественного музея, которые были повреждены в результате падения частей украинской ракеты на учреждение 28 июля. Работы будут длиться около года, сообщили в пресс-службе Русского музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Государственного Русского музея Фото: Пресс-служба Государственного Русского музея

По словам хранителя Русского музея Ольги Бабиной, предметы получили повреждения разной сложности, но наибольшее беспокойство вызывает графика на бумаге. На некоторых полотнах обнаружили глубокие прорывы.

«Планируем, что в течение полугода будет выполнена реставрация этих предметов, и по договоренности с Таганрогом сделаем выставку этих шедевров»,— отметила госпожа Бабина.

Среди поврежденных экспонатов есть произведения Николая Рериха, Зинаиды Серебряковой, Валентина Серова и Виктора Борисова-Мусатова и других художников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что филиал Русского музея откроется в городе Печоры Псковской области. Здание, где будет размещен филиал, расположено в непосредственной близости от Соборной площади города.

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