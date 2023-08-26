Что происходит после ввода войск России на Украину. День 549-й

В Подмосковье сбит беспилотник. В Москве из-за этого временно не работали аэропорты. Никто не пострадал. Минобороны сообщило, что средствами ПВО также был уничтожен беспилотник над территорией Шебекинского района Белгородской области. Bloomberg узнал об опасениях ЕС, что Байден подтолкнет Украину к переговорам. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

10:51. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева подтвердила, что сегодня, 26 августа, в районе деревни Покровское был сбит БПЛА. Она призвала жителей не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО.

10:50. Призывы Киева не признавать легитимность выборов на присоединенных территориях РФ 10 сентября показывают его безразличное отношение к местным жителям, заявили в МИД РФ.

10:49. ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами, 4 человека ранены, сообщил губернатор Гладков.

10:41. Судно, находившееся в порту Одессы с момента начала спецоперации, вышло в открытое море, сообщило украинское профильное издание «Агропортал».

10:28. Серия взрывов раздалась ночью в контролируемых украинскими силами районах Запорожской области. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

10:25. В России прошли успешные полигонные испытания лазерной пушки, сообщил источник «РИА Новости». Устройство использовалось для уничтожения беспилотников самолетного и квадрокоптерного типов.

10:25. Россия полностью владеет информацией о ситуации в подконтрольном Украине Запорожье, заявил в интервью «РИА Новости» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

10:24. Европейские чиновники опасаются, что президент США Джо Байден в конце концов попытается подтолкнуть Украину к переговорам с Россией в условиях отсутствия значительного прогресса на поле боя, сообщил Bloomberg.

10:24. Минобороны сообщило, что около 9:00 была пресечена попытка совершить атаку с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Средствами ПВО беспилотник был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области.

10:23. Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково некоторое время не принимали и не отправляли самолеты на фоне сообщений об атаке беспилотником. Как минимум 17 рейсов было задержано, 5 — отменены, следует из данных «Яндекс.Расписания».

10:22. Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Истринском районе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.