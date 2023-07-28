Украина поразила «Чехов сад»

В пятницу ВСУ нанесли удары по Таганрогу и Азову зенитными ракетами из комплексов С-200. По данным Минобороны России, обе ракеты были сбиты, однако боевая часть одной из них, содержащая около 37 тыс. поражающих элементов, упала и взорвалась в центре Таганрога. Полтора десятка человек получили ранения и травмы, повреждены многие здания, в том числе художественная галерея. МИД заявил об очередном «не имеющем никакого военного смысла теракте, организованном властями Украины» и возможности ответного удара, который Россия оставила за собой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв в Таганроге признали терактом

Фото: Сергей Плишенко, Коммерсантъ Взрыв в Таганроге признали терактом

Фото: Сергей Плишенко, Коммерсантъ

В 16 часов в центре Таганрога (Ростовская область) раздался мощный взрыв. На месте образовалась воронка глубиной около 5 м, а в зданиях, расположенных рядом, в том числе в ресторане «Чехов сад», больнице, Таганрогском художественном музее и проч., вынесло двери и рамы вместе со стеклами.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что особенно сильно досталось музею, в котором была разрушена одна из стен, повреждены кровля и гараж. Также ударной волной выбило стекла в соседнем многоквартирном жилом доме.

Вскоре появились и данные о первых пострадавших.

За медицинской помощью обратились 15 человек, половина из которых была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В основном люди получили минно-взрывные травмы и порезы от вылетевших стекол, но у нескольких пострадавших были зафиксированы ранения, нанесенные металлическими шариками. Следователи СКР, осматривавшие место взрыва, и зеваки, наблюдавшие за их работой, собирали их десятками.

О том, что все-таки взорвалось в Таганроге, власти узнали от военных. В Минобороны сообщили, что ВСУ пытались нанести по городу удар ракетой из зенитного ракетного комплекса ПВО С-200. Силы российской ПВО, по данным Минобороны, перехватили и сбили ракету, однако обломки упали на город, в том числе боевая часть (БЧ), которая сдетонировала при ударе. При этом на видеозаписях с камер наблюдения падающая на город ракета выглядит относительно целой.

Фотогалерея Последствия взрыва ракеты в центре Таганрога Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Взрыв произошел в центре Таганрога у кафе «Чехов сад» Фото: @golubev_vu В Таганроге введен режим ЧС Фото: Коммерсантъ / Сергей Плишенко По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, предположительно, взорвалась ракета. Минобороны России уточнило, что по Таганрогу была выпущена ракета С-200, которую сбили системы ПВО Фото: @golubev_vu Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея Фото: @golubev_vu В центре города перекрыта часть улиц Фото: Коммерсантъ / Сергей Плишенко Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки Фото: @golubev_vu В соседних зданиях выбиты стекла, повреждены машины Фото: @golubev_vu На месте происшествия работают спасатели и следователи Фото: @golubev_vu Выбитые стекла в окнах жилого дома в районе взрыва Фото: Коммерсантъ / Сергей Плишенко За медицинской помощью обратились 15 человек «с легкими травмами от осколков» Фото: Коммерсантъ / Сергей Плишенко Следующая фотография 1 / 10 Взрыв произошел в центре Таганрога у кафе «Чехов сад» Фото: @golubev_vu В Таганроге введен режим ЧС Фото: Коммерсантъ / Сергей Плишенко По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, предположительно, взорвалась ракета. Минобороны России уточнило, что по Таганрогу была выпущена ракета С-200, которую сбили системы ПВО Фото: @golubev_vu Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея Фото: @golubev_vu В центре города перекрыта часть улиц Фото: Коммерсантъ / Сергей Плишенко Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки Фото: @golubev_vu В соседних зданиях выбиты стекла, повреждены машины Фото: @golubev_vu На месте происшествия работают спасатели и следователи Фото: @golubev_vu Выбитые стекла в окнах жилого дома в районе взрыва Фото: Коммерсантъ / Сергей Плишенко За медицинской помощью обратились 15 человек «с легкими травмами от осколков» Фото: Коммерсантъ / Сергей Плишенко Смотреть

Боевая часть 11-метровой ракеты весит 220 кг, из которых 90 приходится на взрывчатку. Заряжена же БЧ 37 тыс. поражающих элементов из стали сферической формы, разлетающимися после взрыва со скоростью 1700 м/с. Поскольку БЧ предназначена для срабатывания в небе, а не на земле, взрывы таких ракет, как правило, не приводят к сильным разрушениям, а большинство шариков улетает не в стороны, а вверх.

Как говорят специалисты-взрывотехники, ущерб в основном наносится моральный, так как люди начинают бояться новых прилетов.

Так произошло и на этот раз, пока в центре Таганрога спасатели и полиция пытались локализовать последствия ЧП, со стороны Украины прилетела еще одна ракета, запущенная из комплекса С-200. Ее целью был город Азов, но силы ПВО перехватили и уничтожили ее на подлете. Обломки упали в безлюдном месте и не причинили никому вреда. Немного повредило только крышу одного частного дома.

В СКР возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в отношении неустановленных военнослужащих ВСУ, выполнявших преступный приказ своего командования.

В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала обстрел «преступным действием киевского режима», направленным против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла атака, по ее данным, заведомо не имела. «Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры»,— подчеркнула она.

Фотокорреспондент “Ъ” Василий Дерюгин сообщил из Таганрога, что к 19:30 место падения боевой части ракеты по-прежнему было оцеплено.

«Все подъезды перекрыты. Здесь дежурят военные и полиция. В домах по соседству выбиты стекла. Очевидцы говорят, что в момент взрыва в домах и на улице было мало людей — все еще находились на работе»,— отметил он.

Для Ростовской области ракетные обстрелы становятся регулярными. Так, накануне происшествия в Таганроге, ночью в Тацинском районе области была сбита ракета, что привело к пожару из-за разлившегося топлива. Ранее также снаряды сбивали и над Таганрогом. Однако никогда раньше серьезных повреждений и ранений мирных жителей в результате атак не фиксировалось. В день происшествия губернатор рассказал «РИА Новости», что ПВО исправно обороняет регион.

«У нас было несколько ситуаций, когда ПВО срабатывала и ракеты не достигали своей цели, обошлось без жертв и без каких-то разрушений. Но это постоянная работа, вопрос больше к военным»,— сказал Василий Голубев журналистам.

Николай Сергеев; Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону