При падении ракеты в Таганроге 28 июля пострадало 22 экспоната художественного музея

Из-за взрыва после падения частей украинской ракеты 28 июля в Таганрогском художественном музее пострадало 22 предмета, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

«В момент чрезвычайного происшествия в здании экспонировалось 120 предметов, являющихся федеральной собственностью. Это произведения Серова, Коровина, Бенуа, Малявина и других художников. Сверка музейных предметов выявила количество и степень повреждения экспонатов», — цитирует пресс-служба правительства словам министра культуры региона Анны Дмитриевой.

Среди поврежденных экспонатов — восемь произведений коллекций «Живопись» и «Графика» и один предмет коллекции «Скульптура». Картины были повреждены осколками стекла, а скульптура раскололась на две части. Сегодня все предметы из пострадавшего здания музея перевезены в другое помещение — на ул. Александровскую, 56.

Готовность помочь в реставрации пострадавших предметов выразили коллеги из Государственного Русского музея.

«Для начала командируем к вам специалистов-реставраторов с портативной техникой. А в сентябре ждем коллег из Таганрога на заседание Ассоциации художественных музеев России, где всесторонне обсудим, что мы можем сделать сообща для восстановления полноценной жизни музея», — цитирует пресс-служба правительства слова генерального директора Русского музея Аллы Маниловой.

Также в результате взрыва пострадало само здание музея, разбиты витрины, осушители, увлажнители, плазменные панели. Для закупки нового оборудования руководство музея уже направило заявку для получения финансирования из в рамках нацпроекта «Культура».

Собственником зданий, где находится музей, является Центральный Банк России. С помощью руководства региона достигнута договоренность о передаче зданий в оперативное управление музею.

«Уже готовятся соответствующие документы. Это станет основанием для дальнейшего выделения бюджетных средств на ремонтно-реставрационные работы»,— сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова