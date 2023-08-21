На военных аэродромах стран ЭКОВАС идет подготовка к интервенции в Нигер

Военные аэродромы стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) проводят подготовку к возможной интервенции в Нигер, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Ранее лидеры блока сообщали о военном вмешательстве с целью восстановления демократически избранного президента Нигера.

По данным телеканала, кампания набора добровольцев для помощи армии Нигера на случай интервенции начнется 26 августа.

Комиссар по политическим вопросам, миру и безопасности ЭКОВАС Абдель Фаттах Мусса подтвердил AFP, что блок не принимает предложение Нигера о трехлетнем переходном периоде. «Мы хотим как можно скорее восстановить конституционный порядок»,— заявил он.

20 августа лидеры ЭКОВАС покинули Нигер после неудачных переговоров с мятежниками. Переговоры состоялись 19 августа и длились примерно два часа. Прошедший раунд переговоров стал последним дипломатическим шагом ЭКОВАС для мирного урегулирования ситуации.

В конце июля нигерские военные во главе с командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Чиани совершили переворот. Лидеры ЭКОВАС, куда входит Нигер, в ответ ввели санкции против мятежников и подготовили план военной интервенции. Его поддержали 11 из 15 стран сообщества. Представители ЭКОВАС в ходе прошлых переговоров потребовали освободить задержанного президента Нигера Мохамеда Базума. Однако Абдурахман Чиани ответил отказом.