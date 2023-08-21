Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На военных аэродромах стран ЭКОВАС идет подготовка к интервенции в Нигер

Военные аэродромы стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) проводят подготовку к возможной интервенции в Нигер, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Ранее лидеры блока сообщали о военном вмешательстве с целью восстановления демократически избранного президента Нигера.

По данным телеканала, кампания набора добровольцев для помощи армии Нигера на случай интервенции начнется 26 августа.

Комиссар по политическим вопросам, миру и безопасности ЭКОВАС Абдель Фаттах Мусса подтвердил AFP, что блок не принимает предложение Нигера о трехлетнем переходном периоде. «Мы хотим как можно скорее восстановить конституционный порядок»,— заявил он.

20 августа лидеры ЭКОВАС покинули Нигер после неудачных переговоров с мятежниками. Переговоры состоялись 19 августа и длились примерно два часа. Прошедший раунд переговоров стал последним дипломатическим шагом ЭКОВАС для мирного урегулирования ситуации.

В конце июля нигерские военные во главе с командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Чиани совершили переворот. Лидеры ЭКОВАС, куда входит Нигер, в ответ ввели санкции против мятежников и подготовили план военной интервенции. Его поддержали 11 из 15 стран сообщества. Представители ЭКОВАС в ходе прошлых переговоров потребовали освободить задержанного президента Нигера Мохамеда Базума. Однако Абдурахман Чиани ответил отказом.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...